U Novom Sadu zavladali su potpuni haos i panika i to zbog zatrašujuće ogromne bube koju nazivaju još i "đavoljom", a koja navodno može da pojede čak i manje zmije. Pri tom,ovo stvorenje, kada se uplaši, izlučuje tečnost neprijatnog mirisa.

Ocypus olens јe vrsta bube koјa pripada velikoј porodici buba lutalica (Staphylinidae). Latinski naziv vrste olens, što znači "mirišući", odnosi se na dve bele smrdljive žlezde na stomaku.

Kristijan Ovari Foto: Kurir Televizija

Kristijan Ovari - biolog, objasni je za Kurir televiziju o čemu se radi:

- Ona živi i vodi tajnovit način života. Kreće se isključivo noću i ljudi je ne viđaju preterano. Ona je aktivna između aprila i oktobra. Ona lovi plen,a to su uglavnom sitni beskičmenjaci. Sujeverja kreću od toga što ona hoće da jede leševe. Ljudi su zbog njenih specifičnih klješta, koja izgledaju poprilično opasno, odmah krenuli sa pričom da je ona sigurno vezana sa đavolom - istakao je Ovari i dodao:

- Otuda i naziv zađovolja buba koja datira od nekih 1800ih godina. Većina tih insekata nije opasna za nas. Ono što može biti glavni problem za većinu insekata je alergijska reakcija. Po tom pitanju je onda domaća pčela strašnija od ove bube, tako da nema mesta panici.

Sličlna buba je smrdi buba koja kada se uhvati luči tamnu sluzavu tečnost koja izuzetno smrdi:

- Samim tim je životinje i izbegavaju i nije ukusna za pojesti. Ali, tako i neko ne bi ni dirao ono što smrdi.

Rasprostranjene su u većem delu Evrope i Severne Afrike. Takođe su unete u delove Sјedinjenih Američkih Država i Kanade, posebno u Oregon, Vašington, Kaliforniјu i delove Britanske Kolumbiјe.

Nervoza u Novom Sadu

Podsetimo, niz fotografija mnogima nepoznate bube objavljen je na društvenim mrežama.

"Uznemireni čitaoci nam šalju slike. Opasna buba viđena u dvorištima na Vidovdanskom! 'Đavolja buba' može poјesti i manje zmiјe. Kad јe uznemirena podiže zadnji deo tela kao škorpiјa i luči tečnost strašnog mirisa", navedeno je u opisu.

Pojavila se strašna buba koja jede zmije i leševe! Nazivaju je i đavoljom a evo koliko je opasna po ljude -alergijske reakcije su veoma česte

