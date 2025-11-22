Slušaj vest

Pred Srbijom je pravi vremenski rolerkoster! Hladni front spušta temperaturu i donosi sneg, a već posle vikenda stiže naglo otopljenje sa gotovo prolećnih 15 stepeni. Potom sledi i novi preokret - kiša i povratak zimskih uslova.

Ivan Ristić otkrio je za Kurir kakvo nas vreme očekuje narednih dana, a njegova prognoza za decembar i doček Nove godine neće obradovati veliki deo građana.

U Srbiju je stigao hladni front sa hladnijim vazduhom iz Hrvatske i Bosne, danas se ta linija premešta prema istoku, a očekuje se da u severnim, centralnim i zapadnim predelima Srbije kiša pređe u susnežicu i sneg i u nižim predelima, pogotovo u popodnevnim časovima.

- U brdovito-planinskim predelima doći će do formiranja većeg snežnog pokrivača, a u nižim predelima doći će u dosta mesta do formiranja manjeg snežnog pokrivača. Na jugu i jugoistoku će možda proći bez snega, ali neki modeli ukazuju da će i tamo biti snega - naveo je Ristić.

Foto: Kurir/Ivana Milošević

U nedelju nas očekuje hladno vreme sa temperaturama između 0 i 4 stepena, biće oblačno sa uslovima za pojavu kratkotrajne susnežice i snega.

U utorak 15 stepeni

- Prestanak padavina u nedelju u popodnevnim i večernjim časovima kada će doći do postepenog razvedravanja. U ponedeljak ujutru hladno sa mrazem, onda opet dolazi taj vremenski rolerkoster! Ponovo nam dolazi topao vazduh - istakao je Ristić.

Ivan Ristić o prognozi za decembar Foto: Kurir Televizija

Od ponedeljka sledi porast temperature, a u utorak će maksimalna dnevna temperatura iznositi 15 stepeni.

- Taj porast je predznak da ponovo dolazi jedan ciklon i promena vremena, tako da se u sredu u toku dana očekuje naoblačenje sa kišom i padom temperature, a u sredu uveče i četvrtak ponovo ima šanse za pojavu snega, u brdsko-planinskim predelima sigurno, u nižim možda. Nakon toga sledi stabilizacija vremena i maksimalne temperature će biti između 5 i 10 stepeni - prognozira Ristić.

Prognoza za decembar

Ristić navodi da bi početkom decembra trebalo biti manje prodora vlažnog vazduha i manje ciklona, te da se očekuje stabilnije vreme.

- Neki modeli pokazuju da će bitii hladnija varijanta, a neke oscilacije koje ja pratim ukazuju da bi početkom decembra moglo doći do manjeg porasta u temeperaturi. Jače zahlađenje, pravo zimsko sa temperturama ispod nule, očekuje se u trećoj dekadi decembra, odnosno sa kalendarskim početkom zime 21. decembra. U Novu godinu bi najverovatnije mogli da uđemo sa snegom i snežnim pokrivačem i u nižim predelima, Beogradu i drugim većim gradovima - zaključio je sagovornik Kurira.