"Molim vas pomozite mi! Ne dajte da umrem! Fali nam još 30.000 SMS poruka, bez vas ne mogu da uspem, imam rok još sedam dana!"

Ovo je vapaj Jasmine Cvetković (33) iz Surdilice, o čijoj borbi sa rakom je Kurir pisao. Ova hrabra devojka operisana je 15 sati u Turskoj 23. oktobra prošle godine.

Doktori su operisali kancer koji je metastazirao na jajnike, bešiku i debelo crevo. Tada su joj izvadili matericu, debelo crevo i bešiku. Nažalost, nakon nekoliko meseci ova opaka bolest se vratila.

Jasmina je operisana prošle godine Foto: Privatna Arhiva

Karcinom se širi i pritiska vitalne funkcije

Jasmina se juče oglasila na društvenim mrežama u potresnom video-snimku i zamolila za pomoć uz plač, jer joj je, kako je rekla, rok sedam dana.

Jasmini je ponovo hitno potrebna operacija Foto: Screenshot

- Moje ime je Jasmina i ovo je borba za goli život. Iza sebe imam pravi rat: karcinom mi je uništio sedam organa, nemam debelo crevo, ni bešiku i živim sa stomom. Nažalost, karcinom je postao agresivan, širi se i pritiskajući mi vitalne funkcije. Vreme je isteklo. Operacija je jedina šansa, i mora se izvršiti za maksimalno 7 dana - navela je ona u opisu bolnog video-snimka.

Ovako možete pomoći Jasmini: SMS 215 na 2407 Uplatom na račun: Dinarski: 160-6000001919479-17 Devizni: 160-6000001920025-28

IBAN: RS35160600000192002528 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Jasmina Cvetković fali 30.000 poruka kako bi otišla na hitnu operaciju Foto: Printscreen Fondacija Humanost bez granica

Fali 30.000 SMS poruka

Jasmina je dodala da je cena spasonosne operacije 80.000 evra.

- Nedostaje mi još oko 30.000 SMS poruka da bih hitno otišla na lečenje. Ne dajte da umrem na korak do cilja zbog nekoliko hiljada poruka! Molim vas pomozite - napisala je ona.