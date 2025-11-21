Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) čestita svim televizijskim radnicima Svetski dan televizije, koji se obeležava 21. novembra,  podsećajući da je televizija i danas, u eri digitalnih medija, ključni izvor informacija za većinu građana Srbije.

Asocijacija novinara Srbije dosledno insistira na objektivnom i istinitom informisanju, posebno u ovim dinamičnim vremenima.

ANS poziva sve televizije na poštovanje profesionalnih standarda i negovanje kulture dijaloga, jer samo kroz posvećenost istini i visokom kvalitetu programa, televizija će ostati relevantan i nezaobilazan izvor informacija za sve građane.

Podsetimo, medijske kompanije širom sveta danas obeležavaju Svetski dan televizije, koji služi kao globalni podsetnik na uticaj koji taj medij ima u informisanju, zabavljanju i edukaciji ljudi. Ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija, ovaj godišnji događaj ističe moć televizije, čak i dok se načini na koji je gledamo stalno menjaju.

