Asocijacija novinara Srbije dosledno insistira na objektivnom i istinitom informisanju, posebno u ovim dinamičnim vremenima.

ANS poziva sve televizije na poštovanje profesionalnih standarda i negovanje kulture dijaloga, jer samo kroz posvećenost istini i visokom kvalitetu programa, televizija će ostati relevantan i nezaobilazan izvor informacija za sve građane.