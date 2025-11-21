Slušaj vest

Porodici Anđelković u Valjevu izgoreo je veći deo kuće u požaru. Nije bilo povređenih, a požar je brzom intervencijom vatrogasaca ugašen. Najverovatniji uzrok je paljenje smole u dimnjaku. Uz pomoć jedne humane Valjevke, koja je aktivna na društvenim mrežama, počelo je prikupljanje pomoći za vlasnicu kuće, Veru Anđelković.

Za kratko vreme, otkad je Vera Anđelković založila vatru, požar je buknuo. Da gori dimnjak na njenoj kući u valjevskom Novom Naselju, najpre je video Verin prvi komšija i pozvao je da izađe napolje.

Vera Anđelković, iz Valjeva, kaže: "Sreća što je on ugledao, to nije, a pogotovo plinska boca, to bi što kaže. Plinska boca nije eksplodirala? Ne, ne, srećom vatrogasci, oni su sine odmah, kao da su tu, odmah stigli, sreća. I oni su stigli i odmah je onaj dečko odvrnuo bocu i izneo napolje. Sačuvaj Bože, ja ne znam, ja mislim da bi ovo sručilo sve."

Fotografije i vest o nevolji porodice Anđelković, sa apelom za pomoć, objavila je na društvenim mrežama Valjevka, Snežana Birčanin. Nedavno je, na isti način, pokrenula izgradnju nove kuće porodici sa četvoro dece i petim na putu, kojoj je dom u Beomuževiću, nadomak Valjeva, potpuno izgoreo.

Snežana Birčanin, iz Valjeva, dodaje: "Danas smo ovde, opet slična situacija. Ljudi su me kontaktirali pre dva dana, jer su čuli da sam pomogla toj porodici i ne postoji tu moralna obaveza, u smislu da vi to učite u školi. Prosto se rodite i morate da osetite da treba da delujete odmah. I kad bi delovali svi po malo, ovde bi bio veliki korak za sve ove ljude, da im pomognemeo i da stvorimo novi temelj i novu kuću."

Vera živi sa sinom, koji odnedavno radi u inostranstvu. Na društvenim mrežama Snežani Birčanin već su se javili ljudi koji žele da pomognu donirajući nameštaj, belu tehniku i garderobu. Najpotrebniji je građevinski materijal za renoviranje kuće. Od početka oktobra do sada, Vatrogasno-spasilački bataljon u Valjevu, prema nezvaničnim podacima, intervenisao je 81 put. Na građevinskim objektima izbio je 31 požar. Brojke su slične onima iz istog perioda prošle godine, kada su u požaru oštećena ili su potpuno izgorela 34 objekta. Pred početak grejne sezone, nadležni upozoravaju građane da očiste dimnjake i redovno održavaju kotlove i peći, kako bi smanjili rizik od izbijanje požara.