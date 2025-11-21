Slušaj vest

Beograd, 21. novembar 2025 – Humanitarni projekat „MONDO ŽELJA”, koji već šest godina na jedinstven način povezuje novogodišnje želje dece bez roditeljskog staranja s građanima širom Srbije, osvojio je prestižnu titulu „Kampanja sa svrhom 2025” u kategoriji SOCIAL.

Ova nagrada potvrđuje značaj, kontinuitet i autentičnu emotivnu vrednost projekta koji je do sada ispunio na hiljade želja mališana iz svih domova za decu bez roditeljskog staranja širom zemlje. Samo tokom poslednjeg ciklusa „MONDO ŽELJA“ omogućila je da gotovo 750 novogodišnjih želja bude ispunjeno, donoseći radost i osećaj pripadnosti onima kojima je to najpotrebnije.

Foto: Matija Popovic

Priča o solidarnosti, zajedništvu i prazničnoj magiji „MONDO ŽELJA“ od svog početka neguje ideju da praznici postaju lepši kada mislimo na druge. Građani iz cele Srbije iz godine u godinu pokazivali su ogromno srce, birali su po jednu želju deteta, pripremali poklone i slali ih sa iskrenom željom da ulepšaju praznike mališanima bez roditeljskog staranja. Projekat se sprovodi u saradnji sa ustanovama socijalne zaštite, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda. – Ogromna nam je čast što je kampanja „MONDO ŽELJA” prepoznata kao kampanja sa svrhom 2025. Ova nagrada za nas predstavlja potvrdu da su empatija, solidarnost i zajedništvo vrednosti koje naši čitaoci rado neguju i pokazuju konkretnim delima. Zahvalni smo svima koji su proteklih godina ispunjavali novogodišnje želje mališanima bez roditeljskog staranja i na taj način pokazali koliko jedno dobro delo može da promeni nečiji svet. Ova nagrada pripada upravo njima – izjavila je Jelena Viktorović Ivanović, marketing i projekt menadžer Mondo+.

Foto: Matija Popovic

„MONDO ŽELJA“ je postala prepoznatljiv praznični projekat medijskog brenda Mondo, koji posluje u okviru kompanije WMG (Wireless Media Group), i iz godine u godinu pokazuje koliko snažnu energiju može da pokrene zajednica okupljena oko jedne humane ideje. Zahvaljujući podršci čitalaca, institucija i partnera, projekat se kontinuirano razvija i donosi ohrabrujuće promene onima kojima je najpotrebnije. "MONDO portal već šest godina tradicionalno organizuje humanitarnu akciju MONDO želja, koja će i ove godine početi u decembru, u periodu koji naši čitaoci posebno vole, jer tada imaju priliku da pokažu svoju humanost. Pozivamo vas da nam se ponovo pridružite i postanete nečiji Deda Mraz. Ispunite novogodišnju želju detetu koje odrasta bez roditeljskog staranja i pokažimo zajedno da dobrota uvek stigne na pravu adresu. Vaš mali gest nekom detetu može značiti ceo svet, zato vas ohrabrujem da izdvojite trenutak i kao i svake godine učinite da ovo praznično vreme bude ispunjeno radošću", izjavila je Danijela Stojšin, glavna urednica portala MONDO.

