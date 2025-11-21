Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. novembra proslavljaju Aranđelovdan, jednu od najrasprostranjenijih slava u Srbiji. Kako se smatra da veliki broj porodica slavi ovog svetitelja, tako da se u mnogim kućama danas dočekuju gosti.

A baš zato, mnogi počinju da razmišljaju šta poneti domaćinu. Iako se danas uglavnom poklanja ono što je praktično i lepo, postoje pokloni koji se, prema narodnim verovanjima, smatraju nesrećnim i koje bi trebalo izbegavati.

Ovo su najčešći "nesrećni pokloni" prema tradiciji:

1. Sat

U nekim kulturama simbolizuje prolaznost vremena i života. U istočnim tradicijama, reč za sat zvuči slično reči za "kraj" ili "smrt", pa se izbegava kao poklon.

2. Nož ili bilo koji oštar predmet

Veruje se da noževi "seku" odnose i donose neslogu, pa ih nije uputno poklanjati za slavu.

3. Crvene ruže bez trna

Iako deluju elegantno, u nekim običajima simbolizuju nestabilnu, prolaznu ljubav i ne smatraju se srećnim poklonom.

4. Beli ljiljani

Zbog toga što se često vezuju za pogrebne običaje, mnogi ih izbegavaju i smatraju neprimerenim za slavski dar.

5. Slike sa mračnim ili tužnim motivima

Umetnička dela koja nose sumornu simboliku ne preporučuju se kao poklon, naročito ako domaćin nema afinitet prema takvim temama.

Šta onda doneti za Aranđelovdan?

Najlepši pokloni su uvek oni jednostavni i praktični: kvalitetna kafa, bombonjera, dobro vino ili rakija, pakovanje lepih šolja, sitnica za dom - ili bilo šta što dolazi od srca.

Kurir.rs/ Novosti