Privremeno izmeštanje učenika u dve druga školska objekta, kako navode, trajaće najkraće moguće.

U Ministarstvu ističu da su prilikom odabira školskih objekata u koje su učenici privremeno premešteni uzeti u obzir kapaciteti tih ustanova, kao i njihova lokacija, odnosno blizina matične škole, kako bi se učenicima olakšao prelazak u nove uslove.

- Ministarstvo prosvete posredstvom Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu Grada Beograda obratilo se za hitno postupanje svih nadležnih komunalnih službi, kako bi što pre bili obezbeđeni svi propisani uslovi za neometan i bezbedan boravak i rad učenika i zaposlenih u matičnoj školi - ističu.

Roditelji i učenici biće blagovremeno obavešteni o datumu povratka u matičnu školu, dodaju.

- Ministarstvo prosvete veruje da je zajednički cilj svih bezbednost učenika i povratak u školske klupe i ističe da je međusobno poverenje osnov za uspostavljanje nastave u Petoj beogradskoj gimnaziji. Takođe, Ministarstvo prosvete razume i podržava osećaj pripadnosti učenika matičnoj školi, ali je potrebno da se sprovedu sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbedio nastavak obrazovno-vaspitnog procesa u toj ustanovi - navode u saopštenju.

Prioritet Ministarstva prosvete je, zaključuju, obezbeđenje uslova za realizaciju i normalizaciju nastavnog procesa u Petoj beogradskoj gimnaziji.

