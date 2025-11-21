Slušaj vest

Planiranje novogodišnjeg putovanja uvek je posebno – to je trenutak kada ostavljamo stari kalendar iza sebe i ulazimo u novu godinu sa dozom nade, uzbuđenja i lepih želja. Sve više putnika bira da praznike provede u evropskim gradovima koji u decembru blistaju od dekoracija, uličnih svetiljki, mirisa kuvanog vina i prazničnih marketa.

Bilo da želite romantičnu atmosferu, bogat noćni život, istorijsko okruženje ili pravu zimsku čaroliju – Evropa nudi destinaciju za svaki ukus. U nastavku vam donosimo pregled pet popularnih lokacija za doček Nove godine, od elegantnih do modernih, od bajkovitih do energičnih, koje garantuju nezaboravan početak godine.

Beč – elegancija na svakom koraku Beč je grad u kome Nova godina izgleda kao iz filma – raskošno, uređeno i potpuno praznično. Tokom decembra centar grada pretvara se u veliku zimsku scenu sa svetlucavim avenijama, klizalištima i marketima koji mirišu na vanilu, bademe i toplo vino. Šetnja Ringštrasom, fotografisanje ispred prepoznatljivih baroknih zgrada i pauza u tradicionalnim kafehausima stvaraju savršenu prazničnu atmosferu. Beč Nova godina je pravo putovanje za sve koji žele kulturu, eleganciju i lep, glamurozan doček.

Budimpešta – grad svetala i termalnog uživanja Budimpešta za Novu godinu svake zime zablista u najlepšem izdanju. Mostovi preko Dunava, praznična svetla, živopisne ulice i miris kuvanog vina stvaraju poseban šarm, dok gradski marketi važe za jedne od najlepših u regionu. Energija tokom dočeka je fantastična – bilo da šetate obalom Dunava, obilazite Vaci ulicu ili uživate u Ruin barovima. Dodatni bonus su termalne banje koje pružaju savršeno opuštanje tokom putovanja.

Prag – bajkoviti doček u srcu Evrope Prag se tokom praznika pretvara u božićnu bajku. Ulice, mostovi i trgovi ukrašeni su tako da svaki korak izgleda kao kadar iz razglednice, a decembarska atmosfera mami putnike da istraže grad. Spektakularan doček uz vatromet iznad Vltave i šarmantna atmosfera čine ovaj grad idealnim za parove, prijatelje i sve koji žele romantičan, autentičan doček Nove godine u Pragu.

Krakov – duša Poljske i praznična toplina Krakov Nova godina putovanje osvaja svojom srednjovekovnom arhitekturom, širokim pešačkim zonama i prepoznatljivim glavnim trgom koji tokom praznika izgleda posebno čarobno. Grad odiše toplinom i gostoljubivošću, uprkos zimskom vremenu. Doček je živopisan, pun uličnih svirki i koncerata, dok lokalna kuhinja i opušten ritam grada stvaraju savršenu kombinaciju za sve koji žele sadržajan, ali mirniji praznični provod.