Ministarka za rad, zapošljavane, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, prisustvovala je tradicionalnom Božićnom bazaru ženskih rukotvorina.

"Na poziv porodice Karađorđević, prisustvovala sam tradicionalnom Božićnom bazaru ženskih rukotvorina.

U vremenu u kojem se sve brže živi, ovakvi susreti nas podsećaju na ono najvažnije, da čovek vredi onoliko koliko može da pomogne drugome.

Humanost, briga i solidarnost nisu reči, već dela koja menjaju nečiji život.

Zahvalna sam Fondaciji „Princeza Katarina“ na istrajnosti i posvećenosti, a još više svim ženama koje svojim rukama stvaraju lepotu i čuvaju našu tradiciju.