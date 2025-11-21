"Čovek vredi onoliko koliko može da pomogne drugome": Ministarka Stamenkovski, na poziv porodice Karađorđević, prisustvovala tradicionalnom bazaru
Ministarka za rad, zapošljavane, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, prisustvovala je tradicionalnom Božićnom bazaru ženskih rukotvorina.
"Na poziv porodice Karađorđević, prisustvovala sam tradicionalnom Božićnom bazaru ženskih rukotvorina.
U vremenu u kojem se sve brže živi, ovakvi susreti nas podsećaju na ono najvažnije, da čovek vredi onoliko koliko može da pomogne drugome.
Humanost, briga i solidarnost nisu reči, već dela koja menjaju nečiji život.
Zahvalna sam Fondaciji „Princeza Katarina“ na istrajnosti i posvećenosti, a još više svim ženama koje svojim rukama stvaraju lepotu i čuvaju našu tradiciju.
Naša je dužnost da budemo ljudi i da jedni drugima budemo podrška uvek", objavila je ministarka na zvaničnom Instagram nalogu uz fotografije sa bazara.