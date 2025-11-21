Slušaj vest

Broj obolelih od hepatitisa A u Češkoj poslednjih nedelja raste, ali život u zemlji se odvija uobičajeno i bez ikakvih ograničenja, poručio je profesor Berislav Vekić, ambasador Srbije u Pragu.

- Iskren da budem, da ne čitamo novinske članke, ne bismo ni znali šta se dešava. Život u Pragu i širom Češke teče normalno – institucije, škole, fakulteti, sve radi bez izmena - rekao je prof. Vekić za Dnevnik RTS.

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje, prijavljeno je više od 2.640 obolelih, ali ambasador podseća da je to i dalje daleko manje od velike epidemije iz 1979. godine, kada je zabeleženo 32.000 slučajeva.

Prof. Vekić ističe da život širom Češke teče normalno Foto: Zorana Jevtić

Zašto raste broj obolelih

- Hepatitis Aje bolest prljavih ruku. Najčešće se širi u velikim grupama – vrtićima, školama, fakultetima. Više od 25 odsto novoobolelih su deca. Oni imaju blage simptome, ali postaju kliconoše i brzo šire infekciju - objašnjava ambasador.

Dodaje da epidemiolozi Instituta za javno zdravlje intenzivno rade na kontrolisanju situacije.

Simptomi - umor, malaksalost - gubitak apetita - mučnina, povraćanje - bol ispod desnog rebarnog luka - žutica (žuta koža i beonjače) - tamna mokraća, svetla stolica - blaga temperatura

Vakcinacija – manjak doza, ali stižu nove isporuke

- Češka je ovu situaciju dočekala nespremno. Za ovu godinu obezbeđeno je samo 60.000 monovakcina, a već je prijavljeno 209.000 zainteresovanih - ističe ambasador za RTS.

Zdravstvene vlasti trenutno prvenstveno vakcinišu rizične grupe, a naručeno je dodatnih 35.000 doza, uz najavu da će do kraja godine stići još 65.000.

Savet za putnike iz Srbije

- Svi mogu slobodno da putuju. Život je potpuno normalan, praznična atmosfera je već tu, Prag je pun turista. Ali – perite ruke i vodite računa o higijeni - poručuje profesor Vekić.

Kako se prenosi

Hepatitis A je akutna, zarazna virusna infekcija jetre. Prenosi se fekalno–oralnim putem, najčešće: Preko kontaminirane hrane i vode, pranjem ruku nedovoljno nakon toaleta, bliskim kontaktom sa zaraženom osobom, u kolektivima (vrtići, škole, menze, restorani).

Period inkubacije je 15 do 50 dana, u proseku oko 28 dana. Zbog toga se često ne zna kada i gde se osoba zarazila.

Kurir/ RTS