Započela je sezona velikih slava. Juče je bio Aranđelovdan, pa tako redom sve tamo do Đurđevdana. Bude posnih, bude mrsnih, a trpeza navek puna. Treba kod svakog svečara stići, valja probati sve što se iznese da se domaćin ne uvredi. Lako je kad se samo na jedno mesto ide, ali neretko mora više njih da se obiđe. Naposletku, vesti iz Hitne pomoći da su imali brojne pozive - zbog prejedanja!

Najopasnija kombinacija za želudac su sarma i hleb, pečenje i alkohol, slavski kolači i torta - u kratkom razmaku. U periodu mrsnih slava servira se jaka hrana koja se teže vari. Veliki božićni post počinje 28. novembra i traje do 6. januara, prate ga posne slave, pa je taj period manje kritičan po goste.

Stručnjaci savetuju da je bolje jesti umerenije uz pauze, te da se sigurna "slavska porcija" sastoji od dve sarme, 150 grama pečenja ili 150 grama ribe, dva do tri sitna kolača i jedno parče torte.

Zdravstveni problemi

- Zbog neumerenosti u konzumiranju hrane i pića nastaju zdravstveni problemi koji pojedince uvode i u ugrožavanje života. Naročito je veliko opterećenje za organizam ukoliko se u toku dana poseti više slavljenika i, iz želje da se ne uvrede domaćini, jede se i pije u prekomernim količinama - ističe za Kurir specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić.

Saveti / Kako se ponašati

- birati hranu koja je lakša, svarljiva i manje začinjena

- hranu unositi u manjim količinama

- praviti pauze u toku jela

- povremeno ustajati

- ne mešati pića i ne unositi ih neumereno

- slatkiše uzeti samo izuzetno, u manjoj količini

Prvo biva napadnut digestivni trakt, pre svega žučna kesa i pankreas.

- Osoba ima osećaj naduvenosti, otežanog disanja, lupanja i preskakanja srca. Biva uplašena, ima vrtoglavicu i mučninu. Grčevi u stomaku, prodorni bolovi u pojasu uz preznojavanje i bledilo upućuju na veliki problem s gušteračom. Akutni pankreatitis ugrožava i život pojedinca. Drugi problem je skok krvnog pritiska zbog unosa slane, jako začinjene hrane i veće količine tečnosti u kratkom vremenskom periodu. Opterećeni su krvni sudovi, naročito srca i mozga, pa su česti osećaji stezanja i bola u grudima, trnjenje i zbunjenost. Retko, ali je moguće, da se desi infarkt srca ili mozga - upozorava sagovornica.

Tegobe koje se mogu javiti

- skok krvnog pritiska

- opterećenje vitalnih organa kao što su srce i mozak

- stezanje u grudima, vrtoglavice ili utrnulost

- problemi s varenjem

- opterećenje želuca, žučne kese i pankreasa

- nadutost u stomaku, ometano disanje i mučnine

- akutne upale gušterače

- skok nivoa šećera u krvi

- netolerancija zbog prekomernog unosa alkohola

Ako bismo pratili nutricionističke vrednosti, ova opasnost bi se već javila na šest sarmi, pa vodite računa. Ako obilazite više slava, na jednoj jedite sarme i preskočite pečenje, na drugoj preskočite sarmu a jedite pečenje, na trećoj samo supu i sačekajte tortu... Ili neku sličnu kombinatoriku izvucite sami.

Dr Radmila Šehić o prejedanju na slavama Foto: Printscreen Prva TV

Trovanje alkoholom

Da se vratimo dr Šehić, koja kao treći problem ističe unos alkohola u većim količinama.

- Zabeležen je porast trovanja alkoholom baš u vreme slava. Četvrti problem je u unosu slatkiša na kraju obroka. Nagli skok šećera u krvi provocira pankreas koji luči veću količinu insulina da bi održao balans i sledi pad šećera u krvi uz drhtavicu, znojenje, bledilo, mučninu - napominje dr Šehić i dodaje da ne moraju sva servirana jela da se probaju:

- Birati lako svarljive obroke. Stavljati u tanjir količinski manje ponuđenu hranu. Jesti polako, s pauzama uz unos kisele vode, takođe postupno. Povremeno ustajati od stola. Dodatno ne soliti hranu. Alkohol svoditi na minimum i ne mešati pića. Slatko preskočiti. Ukoliko se uzme poslastica, paziti da ne bude preobilna.

Spisak slava u novembru

24. novembar - Sveti Mrata - Mratindan

25. novembar - Sveti Jovan Milostivi

26. novembar-Sveti Jovan Zlatousti

29. novembar - Sveti Matej

Koliko sarmi

- sarma je masna i kisela, pa brzo preoptereti želudac

- 2-3 veće sarme za većinu je sasvim dovoljno

- 4-5 sarmi - često izazivaju nadimanje i težinu u stomaku

- 6+ sarmi - kod većine počinje mučnina i uvodi u ozbiljniji problem

Koliko pečenja

- najzahtevnije za varenje zbog masnoće

- 120-180 grama (parče veličine dlana) ne pravi probleme stomaku

- 200-300 grama - kod znatnog broja ljudi se javlja osećaj preopterećenja

- 300+ grama - visok rizik od mučnine, pogotovo ako se jede brzo i bez salate

Koliko slatkiša

- najteža kombinacija za organizam na slavi

- 2-3 komada sitnih kolača obično bez problema

- 4-6 komada - kod mnogih se javlja mučnina, žgaravica

- 6+ komada - visok rizik od muke, naročito ako su se prethodno jeli pečenje i sarme

- preporučeno je pojesti jedno parče torte

Koliko ribe

- Najlakša za varenje

- 150-200 g potpuno normalno

- 250-300 g kod većine ne pravi probleme

- 350+ g može da bude muka, ali daleko ređe nego od pečenja ili sarme