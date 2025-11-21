Slušaj vest

Mogu li lekari u domovima zdravlja reagovati podjedanko efikasno kao i lekari iz hitne medicinske pomoći i kako novo pravilo funkcioniše, za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji, obrazložio je dr Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula.

Ideja dežurstva

- Prošao je peti dan dežurstva, a ta preporuka ministra je veoma dobra, sada je samo da građani budu zadovoljni. Čujem kako neki kažu da je to promašaj i da ne valja. Ovde nema politike, ako imate dva pacijenta i pomognete im, vi ste nešto efikasno uradili. Ne gledam koliko će biti ljudi, nego da im pružimo adekvatnu pomoć - započeo je Stojanović.

"Primar može da pruži negu za 85% problema pacijenata"

Dr Aleksandar Stojanović o novom pravilu u domovima zdravlja: Evo zbog čega se građani najviše javljaju! Izvor: Kurir televizija

Stojanović je rekao da bi u suprotnom ljudi išli u Urgentni centar i tamo bi napravili velike redove. On je rekao da se najčešće javljaju ljudi sa povišenim krvnim pritiskom, dok kao drugi najčešći razlog navodi povišenu temperatura. Stojanović je napomenuo da su pacijenti morali da i zbog ovih problema idu u Urgentni centar, ali takvi pacijenti nisu urgentni.

- Primar, kao prvi deo osnovne zaštite, može da pruži negu za 85% svih problema kod pacijenata. Za ovih par dana sam zaključio da su građani informisani i da dolaze po raznim osnovama. Najčešće se javljaju zbog povišenog krvnog pritiska koji se dogodio u popodnevnim ili večernjim časovima. Dođu u najbliži dom zdravlja, tu ih pregleda lekar i tako ima u vidu vašu terapiju i može da je iskoriguje. Dakle, vi to veče možete da dobijete odgovarajući lek koji će pomoći da se krvni pritisak spusti. Što se temperature tiče, ona može, ali ne mora da vam bude problem, ali svakako nju može da reši lekar opšte prakse. - rekao je Stojanović.

U slučaju posekotina, Stojanović je rekao da dežurstva veoma efikasno deluju na takve pacijente jer vas sestra previje, doktor pregleda i možete da idete kući bez većih smetnji.

- Doduše, jednom smo imali veću posekotinu, zaustavili smo krvarenje, previli ranu i uputili na ušivanje na viši nivo. Ta noćna dežurstva daju efekta, ljudi su zadovoljni, a kako vreme bude prolazilo, ljudi će razumeti blagodati ovoga. Ja ne kažem da neće niko ići u Urgentni centar, ali svakako da će ići manji broj.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Domovi zdravlja kreću sa radom noćne smene: