Na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje Srbije i Mađarske, juče je u Budimpešti održan fudbalski susret generala i visokih oficira Vojske Srbije i Mađarske vojske.

Sedamnaesti po redu fudbalski meč pripadnika dveju vojski odigran je u prijateljskoj atmosferi u areni „Honved“. Rezultat nije bio u prvom planu, a ovoga puta sportska sreća je bila na strani mađarske ekipe.

Naš tim je predvodio zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, a domaćine — zamenik načelnika Generalštaba Mađarske vojske general-potpukovnik Ferenc Kajari.

Foto: Ministarstvo odbrane

Delegaciji Vojske Srbije je u Budimpešti priređen srdačan doček, a odlični uslovi i besprekorna organizacija ostavili su utisak visoke profesionalnosti i istinskog uvažavanja.

Sportski susreti oficira Vojske Srbije i Mađarske vojske održavaju se od 2015. godine, naizmenično u Srbiji i Mađarskoj, i predstavljaju samo jednu od brojnih bilateralnih aktivnosti u oblasti odbrane koje se realizuju s ciljem unapređenja operativnih sposobnosti i interoperabilnosti, kao i jačanja međusobnog poverenja i ukupnih odnosa dveju prijateljskih zemalja.

Kurir.rs

