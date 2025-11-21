Slušaj vest

Među više od 400 grobova palih boraca u periodu od 1941 do 1945 koji se nalaze na splitskom spomen-groblju na Lovrincu je i grob Tatjane Ercegović. Ubile su je ustaše. Čak godinu dana po završetku Drugog svetskog rata. Imala je samo 21 godinu. Kamenovali su je do smrti.

A ime njenog ubice krvnika Mirka Kapulice danas stoji na spomeniku "žrtvama poraća", odnonsno žrtvama nakon okončanja ratnih sukoba, koji je blagoslovio nadbiskup Dražen Kutleša u Prisoju pokraj Tomislavgrada, kako nazivaše Duvno po okončanju ovog poslednjeg sukoba na teritoriji nekadašnje republike Bosne i Hercegovine.

Tatjana Ercegović je imala samo 21 godinu kada je zverski ubijena Foto: Facebook/Bitka na Sutjesci

Tatjana je bila skojevka, partizanka. Rođena je u Rogoznici nadomak Šibenika 1925. Potkraj 1944. završila je učiteljski tečaj sa sinjskom grupom, te je po ratu dobila posao učiteljice u selu Strizrep kod Trilja.

Oteta i ubijena

Osnovna škola u tom mestu bila je spaljena, pa se nastava održavala u župnoj kući na zabačenom mestu iza groblja. U to vreme bile su česte diverzije i napadi na stanovništvo od strane takozvanih Križara. Činili su ih uglavnom ustaše, domobrani, i pripadnici drugih zločinačkih jedinica poražene NDH, koji su se nakon povlačenja prema Austriji i Italiji vratćali u grupama u novu Jugoslaviju kako bi pokušali da geriliskom borbom ponovo uspostave Pavelićevu državu.

Grupa tih ustaških odmetnika, predvođena Mirkom Kapulicom, otela je 27. maja 1946. mladu učiteljicu Tatjane Ercegović i odvela na planinu Kamešnicu. Na predelu Lazine kod Ursića staja prvo su je zverski mučili, a potom kamenovali do smrti.

Spomen ploča Tatjani Ercegović Foto: Facebook/Bitka na Sutjesci

Inače, Kapulica je prvi put uvaćen pred katolički Božić 1945. U aprilu 1946. godine s lisicama na rukama u Splitu su ga ukrcali na voz za Beograd, ali je pre Slavonskog Broda onesposobio trojicu čuvara i pobegao i vratio se na teritoriju na kojoj je delovalo više križarskih skupina.

Ponovno je uhvaćen u septembru 1950. godine. U Mostaru je osuđen na smrt vešanjem. Baš kao i njegov brat Tadija i još šestorica Duvnjana.

Sekao uši i vadio oči

Sarajevski dnevnike je 1946 ovako pisao o zločincu:

- Ovde je uhvaćen zloglasni ustaški krvnik i bandit Mirko Kapulica, koji je zaklao nekoliko poštenih Hrvata u duvanjskom srezu... Uz pomoć nenarodne vlasti NDH njemu je uspelo da sakupi bandu od 456-500 bandita, većinom iz redova ustaša i nemačkih jedinica. Po osnivanju ove bande krvnik Kapulica počeo je da kolje i pljačka - navodi se između ostalog u tekstu:

Sećanje na Tatjanu Ercegović u štampi povodom 8. marta 1967. Foto: Facebook/Bitka na Sutjesci