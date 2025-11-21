Slušaj vest

ALTA banka je i ove godine svečano obeležila krsnu slavu – Svetog Arhangela Mihaila, u prisustvu zaposlenih i rukovodstva, uz poštovanje svih običaja koje ovaj značajan dan nosi. Slava je prilika da se reafirmišu vrednosti koje čine temelj identiteta banke – zajedništvo, poštovanje tradicije i odgovornost prema ljudima i zajednici.

Foto: Aleksandar Nalbantjan

ALTA banka gradi svoje temelje na poverenju, znanju i inovacijama. Misija je da bude pouzdan partner klijentima, istovremeno negujući nasleđe koje je povezuje sa zajednicom. Tradicija daje stabilnost, a inovacije snagu za rast i promene.

ALTA banka, kao univerzalna finansijska institucija, kombinuje dugogodišnje iskustvo u bankarstvu sa inovativnim digitalnim rešenjima, pružajući klijentima sigurnost i fleksibilnost.

Danas je ALTA banka prepoznata kao jedan od lidera u modernizaciji bankarskih usluga, uz primenu najviših standarda kvaliteta i digitalnih rešenja. Investira u razvoj tehnologija, digitalizaciju i primenu veštačke inteligencije, ali ostaje posvećena čoveku kao ključnoj vrednosti poslovanja. Upravo taj balans između tradicije i savremenih trendova čini ovu banku drugačijom.

Vizija ALTA banke prevazilazi granice Srbije. Strateške akvizicije, poput ulaska na tržište Severne Makedonije, osnažuju poziciju ALTA banke kao regionalnog lidera.

Foto: Aleksandar Nalbantjan

Kada bude izgrađena nova poslovna zgrada Alta Tower, čiji je projekat potpisao renomirani arhitektonski biro Zaha Hadid Architects, postaće jedan od simbola modernog Beograda i ambicije ALTA Grupe. Ovaj vizionarski projekat spaja vrhunski dizajn i funkcionalnost, osmišljen da donese novu dimenziju poslovnom prostoru i potvrdi stratešku orijentaciju ka inovacijama i evropskim vrednostima.

ALTA banka danas povezuje tržišta, ljude i ideje, stvarajući most između tradicionalnih vrednosti i budućnosti bankarstva.

Obeležavanje slave Svetog Arhangela Mihaila nije samo običaj – to je simbol identiteta i podsećanje da uspeh počiva na vrednostima koje traju. ALTA banka ostaje verna principima koji je čine pouzdanim partnerom, dok hrabro korača ka novim izazovima i prilikama.

Foto: Aleksandar Nalbantjan