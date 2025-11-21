Slušaj vest

Polarni vorteks, često nazivan "zver sa istoka", prolazi kroz retko rano zagrevanje stratosfere koje narušava njegovu strukturu i dovodi do dramatične promene velikih obrazaca. "Zver" je počela već da pokazuje svoje zube, najpre juče na severu Velike Britanije, posebno u Jorkširu i u Škotskoj, zbog čega su pojedini delovi zemlje odsečeni od sveta. Danas su efekte vorteksa počele da osećaju i druge zemlje Evrope.

Tokom narednih 10 dana promene u stratosferi će postaviti temelje za hladan, snežni decembar u delovima hemisfere. Osim Evrope, drastična promena vremena čeka i delove Sjedinjenih Američkih Država, gde je trenutno temperatura vazduha iznad proseka, ali i u Aziji.

Polarni vrtlog, kako se takođe naziva, slabi i kotrlja se prema jugu, poput čigre koja usporava i skreće sa kursa. Kako piše "Si-En-En", ovo bi mogao da bude jedan od najranijih značajnih poremećaja polarnog vorteksa otkad postoje merenja, piše "Si-En-En".

Obilne snežne padavine i poledica izazvale su juče ozbiljne poremećaje u saobraćaju širom Jorkšira i severne Škotske, dok je desetina škola zatvoreno, a meteorološke službe upozoravaju na rizik od odsečenih ruralnih zajednica i prekida u snabdevanju električnom energijom, objavio je "Skaj njuz".

Zapadna Evropa se danas suočila sa posledicama poremećaja polarno­g vrtloga. Prema izveštaju "Severe-weather.eu", hladni arktički talas proširio se iz Ujedinjenog Kraljevstva i Irske preko Francuske i Španije i dalje u unutrašnjost kontinenta.

Prvi sneg u Italiji

Prvi ovogodišnji sneg pao je danas u mnogim delovima Italije, uključujući Milano, dok su obilne snežne padavine zabeležene u visinskim predelima severa Italije, oko Bergama, u Liguriji i delovima Toskane.

U Toskani je, prenosi ANSA, na snazi žuti meteo-alarm zbog snega i jakih vetrova, dok se, prema trenutnim prognostičkim modelima, snežne padavine ne očekuju za centralne i južne delove Italije.

Kasnije tokom noći i u subotu, snežne padavine očekuju se i u nižim predelima, od 300 do 500 metara nadmorske visine.

Kako navodi RAI njuz, na planinama iznad 1.000 metara palo je između 5 i 15 centimetara snega, lokalno i više, dok su temperature iznad 800 metara ispod nule. U Kampaniji je i dalje na snazi žuti meteo-alarm zbog oluja i pljuskova, sa mogućnošću intenzivnih padavina koje mogu izazvati poplave, porast nivoa reka, odron kamenja i klizišta.

U Španiji narandžasti meteoalarm zbog snega

Meteorolozi su za danas izdali narandžasti meteo-alarm zbog snega i talasa na moru u šest regiona Španije, prenose mediji u toj zemlji.

U regionima Kantabrija, Kastilja i Leon, Navara, kao i u Baskiji očekuje se formiranje snežnog pokrivača, dok je u Kataloniji i na Balearskim ostrvima upozorenje izdato zbog visokih talasa i jakog vetra, prenela je Rtve.

Kako se navodi, u još četiri regiona, Aragonu, Mursiji, Valensiji i Riohi, na snazi je žuti meteo-alarm zbog snega i jakog vetra.

Obilne snežne padavine očekuju se u velikom delu severne Španije i planinama centralne oblasti, a sneg bi mogao da padne čak i na Majorci, upozorili su meteorolozi.

Francuska:Žuti meteoalarm zbog snega u 82 departmana

Francuski meteorolozi za danas su izdali žuti meteo-alarm zbog pojave obilnog snega i poledice u 82 departmana, prenose lokalni mediji.

Saobraćaj se danas otežano odvija nakon što je prošle noći pao obilan sneg u planinskom Centralnom Masivu, Normandiji i u blizini Pirineja, prenela je tv BfM. Vozači su upozoreni na maksimalan oprez u departmanu Ot Loar, saopštila je Uprava za puteve u regionu Centralnog Masiva, u južnom i centralnom delu zemlje.

Nacionalni autoput N88 koji povezuje Lion i Tuluz blokiran je kod mesta Sen Ostijen, usled čega je došlo do brojnih zastoja.

U departmanu Ot Loar, uslovi za vožnju su veoma otežani u gradovima Pij an Velej i Le Pertui. Kako se navodi, saobraćaj je otežan i na auto-putevima N122 kod Orijaka, A89 i A6 i još nekim.

Kada je reč o Normandiji, meteorolozi navode da je najviše snega palo u gradu Sen Žan de Boa, a snežni pokrivač iznosi 5 centimetara.

Kako su meteorološke službe upozorile, sneg se danas očekuje i u nižim predelima, posebno u centralnom i istočnom delu Francuske.

Sneg je padao danas i u Nemačkoj i Švajcarskoj, preneo je Blic pisanje Tanjuga.

Pred Srbijom je nestabilan kraj nedelje uz padavine, zahlađenje i prve ozbiljnije naznake zimskog vremena. Današnji dan obeležiće umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde praćeno maglom, dok se slaba kiša očekuje u Vojvodini, Mačvanskom okrugu i mestimično na jugoistoku i istoku zemlje, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema prognozi RHMZ, tokom prepodneva novo naoblačenje sa severozapada doneće kišu u zapadne krajeve Srbije, a zatim i u ostatak zemlje.

- Vetar će biti slab i umeren severozapadni i zapadni, na jugu i istoku južni. Najviša temperatura od 5 na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije - ističu.

Vremenska prognoza za Beograd

Na području Beograda jutro će biti maglovito, tokom dana oblačno, posle podne, uveče i noću sa kišom uz slab i umeren severozapadni vetar.

- Najtoplije biće ujutro, oko 8 stepeni, tokom dana temperatura u padu na 6, a uveče na 2 stepena - najavljuju iz RHMZ.