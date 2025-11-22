Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici 22. novembra slave svete mučenike Onisifora i Porfirija, svece koji su u vreme cara Dioklecijana osuđeni na smrt zbog širenja hrišćanstva.

Takođe, danas se proslavlja i praznik posvećen Svetom Nektariju Eginskom, jednom od najvećih iscelitelja u istoriji hrišćanstva.

Onisifor i Porfirije su odmah po hapšenju priznali da ispovedaju hrišćanstvo, tvrdeći da je Bog samo jedan. U presudi je naređeno da se sveci najpre mučki pretuku, a onda da se zavežu za konje kako bi ih ovi rastrgli.

Predanje kaže da kada su svece posle batina vezali za konje, životinje nisu želele da poslušaju komandu i rastrgnu ih.

Jedan od konja navodno je legao pored Porfirija, odbijajući da ustane sve dok i njega nisu prebili nasmrt. Pošto mu je bilo žao životinja, Onisifor je zatim izdao komandu konjima da ih rastrgnu.

Konji su njegovu naredbu poslušali i rastrgli su svece koje hrišćani i danas smatraju jednim od najvećih mučenika.

Sveti Nektarije

Sveti Nektarije rođen je 1. oktobra 1846. godine u Trakiji. Bio je pravoslavni teolog i svetitelj, po rođenju dobio je ime Anastasije Kefalas.

Nakon završene osnovne škole, preselio se u Carigrad, a 1866. godine prešao je u grad Hios, gde je radio kao učitelj. Posle deset godina službe, zamonašio se i uzeo ime Lazar.

Godine 1877. primio je monaški postrig pod imenom Nektarije i jerođakonski čin. Nekoliko godina je živeo u Atini, gde je 1885. godine diplomirao na Bogoslovskom fakultetu. Iste godine primio je i čin arhimandrita i postao sekretar Aleksandrijske patrijaršije. Godine 1889. izabran je za mitropolita Pentapolskog.

Foto: Kurir

Nektarije je 1892. godine primio službu propovednika u Grčkoj, a u periodu 1894–1908. vodio je teološku školu u Atini. Nakon odlaska u penziju, živeo je u Trojičkom manastiru na Egini, po kojoj se i naziva Eginski.

Preminuo je u Atini, 8. novembra 1920. godine, od raka prostate. Kanonizovan je 1961. godine od strane Carigradske patrijaršije.

Mošti ovog svetitelja nalaze se u manastiru Tumane kod Golupca. Prema verovanju, nad njegovim moštima dešavala su se razna čuda isceljenja.

Molitva svetom Nektariju Eginskom

– O, mirotočiva glavo, svetitelju Nektarije, arhijereju Božiji!

U vreme velikog odstupništva i bezbožništva, pobožnošću si prosijao i sakrušio glavu pregordoga satane, koji nas je izranjavio.

Toga radi darovao ti je Hristos da lečiš bolesti neizlečive, koje su nas spopale zbog bezakonja naših.

Verujemo: zavoleo te je Bog pravednoga, da tebe radi nas grešne pomiluje, od prokletstva da nas razreši, od bolesti da nas izbavi i da se po svoj vaseljeni slavi strašno i preslavno Ime Njegovo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Poznato je i sveto ulje Nektarija Eginskog, koje se može naći u Ruskoj crkvi na Kalemegdanu, kao i u manastiru Rakovica.

Čuda je činio, kako kažu, i za života, ali ona su posebno postala vidljiva nakon njegovog upokojenja.