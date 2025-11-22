Slušaj vest

Ministarstvo odbrane obaveštava javnost da su, zbog visokog vodostaja Velike Morave i velike količine drvnog otpada i različitog deponovanog materijala u reci koji su opterećivali konstrukciju pontonskog mosta postavljenog u julu ove godine za potrebe građana Svilajnca i okoline, pripadnici pontonirskih jedinica Vojske Srbije juče privremeno zatvorili mosno mesto prelaska i rasklopili most na dva dela, privezivanjem istih uz obalu reke.

Elementi mostovne konstrukcije biće izvučeni na obalu radi pripreme za zimske uslove, a ponovno postavljanje pontonskog mosta planirano je kada se vremenske prilike stabilizuju i stvore uslovi za bezbednu eksploataciju mosta.

