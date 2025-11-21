Slušaj vest

Dobrija Radović (84), brat blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija preminuo je danas na krsnu slavu bratstva Radović iz plemena moračkog - Svetog Arhangela Mihaila.

On je jedno od mnogobrojne dece koje su izrodili njihovi roditelji Ćiro i Mileva.

Dobrija Radović je bio pesnik.

brat mitropolita Amfilohija Foto: Mitropolija crnogorsko-primorska/privatna arhiva

Sveta zaupokojena liturgija sa opelom biće održana sutra u crkvi Svetog Pantelejmona i Svetog Klimenta Ohridskog sa početkom u 9 sati. Posle liturgije Dobrija će biti sahranjen u 14 sati na groblju Biljege u Barama Radovića u Donjoj Morači.

Voljeni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije preminuo je 30. oktobra 2020. u Podgorici.

Foto: Privatna arhiva

Nekoliko meseci kasnije, u februaru 2021. preminuo mu je i brat Vučica Radović (87). Tada je zaupokojenu Svetu liturgiju služio sadašnji mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije sa sveštenstvom SPC.

