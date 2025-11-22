Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas na pogoršanje uslova za vožnju usled kiše i mokrih kolovoza, kao i zbog smanjene vidljivosti.

U brdsko planinskim predelima očekuju se snežne padavine, zbog kojih će doći do forniranja snežnog pokrivača što će doneti prave zimske uslove vožnje, sa snegom i poledicom. Na put u ova područja ne treba kretati bez zimske opreme, uz korišćenje glavnih magistralnih i regionalnih puteva, koji spadaju u prvi prioritet čišćenja i zimskog održavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna vozila čekaju dva sata na Batrovcima na izlazu iz Srbije.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Ne propustiteAutoStručnjaci objasnili: Evo zašto nije dobro prati automobil na ekstremno niskim temperaturama?
pranje automobila profimedia-0973217096.jpg
AutoSrbin hteo da ide na Kopaonik autom koji se "ljulja" i sa jeftinim zimskim gumama: Mehaničar upozorava, ovako nikako ne krećite na put zimi
shutterstock_2587827629.jpg
AutoOvi automobili prazne džepove Srba: Objavljena lista najskupljih kvarova, mehaničari upozoravaju koje modele nikako ne kupovati
mehaničar, automehaničar
AutoAko ste osetili miris benzina u automobilu, ovo morate odmah da uradite: Evo kako da prepoznate problem i sprečite opasne posledice
sipanje goriva