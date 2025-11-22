Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Da li je razaranje crnogorskog nacionalnog tkiva dogovoreno spolja?

• Zašto opozicija šalje sliku najnižeg nivoa političke borbe u Evropi? Čija je sramota naša opozicija?

• Iz Evrope sve glasniji tonovi da Rusija tajnim diverzijama sprovodi opasan hibridni rat ka EU. Gde je istina?