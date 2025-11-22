Slušaj vest

Humanitarka Tamara Misirlić objavila je na svom Instagram nalogu da je preminuo deda Nikola Pavićević, čuveni gorštak iz Crne Gore.

Kada ga je Tamara posetila rekao je da će je čekati, nadao se da će mu doći za Novu godinu, Ali je nije dočekao.

- Danas sam saznala da je preminuo deka Nikola… i kao da mi se nešto u grudima slomilo, onako naglo, bez ikakve pripreme. To je onaj deka iz Crne Gore, daleko, na planini, čovek koji se sklonio od sveta, ali kome je ostalo srce toliko čisto da te zaboli kad ga se setiš - navodi Tamara.

- I ne mogu da izbacim iz glave poslednje reči koje mi je rekao… gledao me je onako stidljivo, sa onom dobrotom koja se danas retko sreće, i onda mi je rekao:

Tamara se od Nikole oprostila emotivnim rečima Foto: Printscreen Facebook Tamara Misirlić

- Čekaću te, dete… vrati mi se. Donesi mi tvoju knjigu. Dođi za Novu godinu… samo dođi. I ova rečenica… ta rečenica mi mesecima odzvanja u glavi: ",Nešto bih te savetovao… Čuvaj se od današnjeg naroda…“

- Rekao je to onako očinski, iskreno, kao neko ko je hteo da me zaštiti od sveta koji ga je već mnogo puta izdao. A ja sam mu rekla da ću doći za Novu godinu. Rekla sam mu da hoću, iz dubine duše sam verovala da hoću… I danas me najviše boli to što nije dočekao. Boli me ta praznina između njegovog „čekaću te“ i mog „doći ću“ - navela je Tamara.

Kaže da ju je vest o Nikolinoj smrti pokidala.

- Boli me to što je imao toliko ljubavi i čiste ljudskosti u sebi, a tako malo ljudi oko sebe. I ne mogu da ne napišem ovo… Ne čekajte sa ljudima koji vas vole iskreno. Ne mislite da život daje još jednu šansu. Ne mislite „videću ga drugi put“, jer taj „drugi put“ ponekad nikad ne stigne. Neka mu je laka zemlja. A ja ću njegove reči zauvek nositi u sebi: "Čuvaj se od današnjeg naroda". I danas, više nego ikad, znam koliko je bio u pravu - navodi Tamara.