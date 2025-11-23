Da li ste ovo znali

Neverovatna priča o neverovatnom čoveku. Jedini srpski general koji je poginuo na bojnom polju u Prvom svetskom ratu. I ne samo to, on je jedini čovek koji je pištoljem napao nemačku podmornicu. To je bio general Ilija Gojković.

Rođen u Drenovcu, kod Paraćina, 1854. godine, u vojsku stupa sa 16 godina. Prvo pisar, podoficir, trupni oficir. Bez vojne akademije, samo svojim radom i upornošću doći će do čina generala.

Penzionisao ga je kralj Aleksandar Obrenović, ali nakon majskog prevrata je reaktiviran. Postaje načelnik ekonomskog odeljenja, pa ministar vojni. Ali brzo podnosi ostavku, kada mu ne odobre novac za modernizaciju brdske artiljerije.

Čast mu je bila na prvom mestu i ostaće do kraja života. U Balkanskim ratovima predvodi Moravsku diviziju. Velike pobede - Kumanovo, Prilep. One mu i donose čin generala.

general Ilija Gojković Foto: Arhiva

U Cerskoj bici 1914. jaše svog belca Agu, uvek u prvim redovima. U trenutku neprijateljskog povlačenja metak pogađa konja. Konj se ruši i pada preko generala Gojkovića. Priklještio mu je nogu. Pod žestokom paljbom. Nemoguće, ali se dešava. Poručnik Dimitrije Tucović, politički protivnik režima, trči pravo u vatru da spase generala, navodi se na Jutjub stranici Tragom istorije.

Izvlače ga dok Aga poslednji put diše u prašini Cera.

U godini 1915. komanduje Užičkom vojskom, usporava Bugare, štiti povlačenje srpske vojske i izbeglice. Za vreme povlačenja razboleo se od tifusa u Draču, pa je upućen na lečenje u Francusku.

U povratku iz Francuske na Solunski front u blizini Sicilije 15. februara 1917. godine brod Mimas, na kojem se nalazio Gojković, torpedovan je od strane nemačke podmornice. Brod tone sa 870 ljudi. Ilija odbija da uđe u oficirsku barku. Govori: "Spasavajte vojnike, mi oficiri poslednji".

Kad je podmornica izronila i kada su tražili njihovu predaju, Ilija ustaje iz čamca i govori: "Srpski se đeneral se nikad ne predaje!" Zatim vadi pištolj i ispaljuje nekoliko metaka u podmornicu. Sledećeg trenutka pogađa ga rafal.