Vreme u Srbiji biće danas oblačno i hladno, na severu i zapadu suvo, a u ostalim delovima sa kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Padavine će prestati uveče, a duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -1 stepen do četiri, a najviša dnevna od jedan do pet, u Negotinskoj krajini i do sedam stepeni.

Vreme u Beogradu danas oblačno, hladno i uglavnom suvo, sa slabim severozapadnim vetrom. Temperatura od nula do dva stepena.

Foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U zapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM, danas je na snazi žuti meteo alarm zbog snega i leda. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Foto: Printscreen/RHMZ

Biometeorološka prognoza

Poboljšanje biometeoroloških prilika i smanjenje tegoba kod hroničnih bolesnika, oprez se savetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i mentalnim problemima.

Vreme narednih dana

U ponedelјak umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom.

Do petka pretežno oblačno, od srede i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a samo se u četvrtak i petak na severu zemlјe očekuje uglavnom suvo vreme.