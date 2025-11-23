Slušaj vest

Kad pomislimo da smo videli sve na društvenim mrežama, pojavljuju se priče koje istovremeno nasmeju i šokiraju.

Jedan korisnik je odlučio da "oživi" svoju babu na Fejsbuku - tako što je napravio lažni profil svoje bake, koja je, priznaje, umrla još 2019. godine.

Momak je želeo da se ispadne duhovit i da u život svoje familije unese crni humor, pa je lajkovao svaki status rodbine, naravno potpuno diskretno.

- Napravio sam lažni profil babe i lajkovao sve statuse rodbine. Baba je umrla 2019. godine - napisao je momak na sajtu Ispovesti.

Korisnici su se šokirali.

- Nije tako strašno posetiti psihologa - napisala je jedna korisnica u komentarima.

Pojedini misle i da je to laž. Neki su se i nasmejali.

- Mogu da zamislim njihove reakcije. Baba sa onog sveta lajkuje svima - navodi se u komentaru-