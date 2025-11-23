Slušaj vest

Kad pomislimo da smo videli sve na društvenim mrežama, pojavljuju se priče koje istovremeno nasmeju i šokiraju.

Jedan korisnik je odlučio da "oživi" svoju babu na Fejsbuku - tako što je napravio lažni profil svoje bake, koja je, priznaje, umrla još 2019. godine.

Momak je želeo da se ispadne duhovit i da u život svoje familije unese crni humor, pa je lajkovao svaki status rodbine, naravno potpuno diskretno.

- Napravio sam lažni profil babe i lajkovao sve statuse rodbine. Baba je umrla 2019. godine - napisao je momak na sajtu Ispovesti.

Ne propustiteDruštvoMLADA AMERIKANKA SNIMALA SVOJU SRPSKU BABU KAKO PERE SUDOVE! I od nje i dede napravila internet senzaciju! Jer ovaj bakin potez niko nije očekivao (VIDEO)
baba melisa.jpg

Korisnici su se šokirali.

Nije tako strašno posetiti psihologa - napisala je jedna korisnica u komentarima.

Pojedini misle i da je to laž. Neki su se i nasmejali.

- Mogu da zamislim njihove reakcije. Baba sa onog sveta lajkuje svima - navodi se u komentaru-

Ne propustiteSrbijaBRUTALNA PORUKA NA SAOBRAĆAJNOM ZNAKU: Neslana šala opasna po bezbednost dece
loznica--prepravljen-znak-u-zajacci.jpg
DruštvoMUŽEVLJEVA ŠALA KOŠTALA ME 9.200 EVRA! Bračnom paru na krstarenju umalo propao brak, žena besna: "Ovo ne mogu da mu oprostim!"
brume plaža
DruštvoNOVINARKA (22) ZBOG VICA O TITU ZAVRŠILA NA GOLOM OTOKU: Nakon OVIH REČI u redakciju došla 2 agenta UDBE! Prošla kroz pakao (FOTO)
Josip Broz Tito
Društvo"DESET SEKUNDI NISAM GLEDALA U BEBU, TA ŽENA MI JE ODGURALA DETE" Majka iz Novog Sada doživela ŠOK na pijaci: Još se tresem
shutterstock-2233525451-copy.jpg

"Na Fejsbuku izgleda kao zmaj, a onda se pojavi zvonar Bogorodičine crkve" Bračni terapeut iz svog iskustva: "U decembru je uvek puno savetovalište..." Izvor: Kurir televizija