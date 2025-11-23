Slušaj vest

Snežne padavine i klizavi putevi stvaraju izazove u saobraćaju, pa iz Uprave saobraćajne policije podsećaju vozače da je u ovakvim uslovima najvažnije usporiti i voziti promišljeno.

Brzinu prilagodite vremenskim uslovima i stanju kolovoza - sa snegom i poledicom zaustavni put vozila je znatno duži, apeluju iz ove službe.

Takođe, ukazuju da zimske gume nisu opcija, već obaveza – one obezbeđuju bolje prijanjanje i stabilnost.

U saopštenju se vozači pozivaju da drže veće odstojanje, jer klizav kolovoz zahteva više prostora za reakciju.

Treba izbegavati nagle pokrete, ističu iz Uprave saobraćajne policije, ukazujući da blago kočenje i smiren ulazak u krivine smanjuju rizik od proklizavanja.

Kako naglašavaju, posebno treba obratiti pažnju na pešake i bicikliste - u zimskim uslovima je vidljivost značajno lošija, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Vožnja po snegu i ledu ne dozvoljava greške, te zato treba voziti sporije i opreznije, čuvati i sebe i druge, zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs/Telegraf

