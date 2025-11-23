UPRAVA SAOBRAĆAJNE POLICIJE IZDALA UPOZORENJE ZA VOZAČE: Usporite i vozite promišljeno, snežne padavine i klizavi putevi stvaraju izazove u saobraćaju
Snežne padavine i klizavi putevi stvaraju izazove u saobraćaju, pa iz Uprave saobraćajne policije podsećaju vozače da je u ovakvim uslovima najvažnije usporiti i voziti promišljeno.
Brzinu prilagodite vremenskim uslovima i stanju kolovoza - sa snegom i poledicom zaustavni put vozila je znatno duži, apeluju iz ove službe.
Takođe, ukazuju da zimske gume nisu opcija, već obaveza – one obezbeđuju bolje prijanjanje i stabilnost.
U saopštenju se vozači pozivaju da drže veće odstojanje, jer klizav kolovoz zahteva više prostora za reakciju.
Treba izbegavati nagle pokrete, ističu iz Uprave saobraćajne policije, ukazujući da blago kočenje i smiren ulazak u krivine smanjuju rizik od proklizavanja.
Kako naglašavaju, posebno treba obratiti pažnju na pešake i bicikliste - u zimskim uslovima je vidljivost značajno lošija, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
Vožnja po snegu i ledu ne dozvoljava greške, te zato treba voziti sporije i opreznije, čuvati i sebe i druge, zaključuje se u saopštenju.
Kurir.rs/Telegraf