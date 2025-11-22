Slušaj vest

Dok Beograđani s nestrpljenjem iščekuju prve pahulje ove sezone, već se postavlja pitanje, s obzirom na prognoze koje nagoveštavaju hladnu zimu, koliko će snežnih dana ove godine zapravo biti u Beogradu. A prve pahulje u Beogradu očekuju se oko 19 sati.

Kako je meteorolog Ivan Ristić, ta brojka nekada je bila i do čak 30, ali ove godine očekuje se da će biti 10 do 15.

- Zima će biti baš dobra, hladna, tako da možemo reći da će biti tu 10 do 15 snežnih dana u Beogradu - rekao je Ristić.

Inače, posle dužeg vremenskog perioda sneg se može očekivati u novogodišnjoj noći, ističe Ristić, a na osnovu pojedinih modela.

- I u decembru će vreme biti promenljivo, prva će biti toplija, a onda će postepeno zahlađivati. Poseban pad temperature biće u trećoj dekadi, pa je tako moguće i da zabeli za Novu godinu i u Beogradu - najavio je Ristić dodajući da Beograđane ne treba da iznenadi ako ih već i sutra ujutru dočekaju prve pahulje.

Sneg u Beogradu samo što nije

Podsetimo, prve jesenje pahulje u Beogradu trebalo bi da padnu u danas - oko 19 časova, pokazuje Vreme i radar.

Ovaj razvoj događaja poklapa se sa detaljnom prognozom meteorologa amatera Marka Čubrila, prema kojoj je počelo formiranje đenovskog ciklona koji će do kraja nedelje doneti izraženo pogoršanje vremena, zahlađenje i prvi ovogodišnji jesenji sneg u većem delu regiona.

Kretanje snežnih padavina u narednim satima

Foto: Printscreen/vremeradar

Foto: Printscreen/vremeradar

Foto: Printscreen/vremeradar

Foto: Printscreen/vremeradar