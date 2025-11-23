Slušaj vest

Vozači se upozoravaju na pogoršanje uslova za vožnju, kišu, mokre kolovoze i slabiju vidljivost, kao i da budu spremni na snežne padavine u brdsko planinskim predelima gde će doći do formiranja snežnog pokrivača i pravih zimskih uslova vožnje sa snegom i poledicom, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije

Vozači se pozivaju da na putovanje u planinske predele obavezno krenu sa zimskom opremom, da koriste magistralne i regionalne puteve koji spadaju u prvi prioritet čišćenja i zimskog održavanja i da imaju dovoljno goriva u rezervoaru je su u takvim uslovima zastoji češčći.

