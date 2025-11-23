NACIONALNA KLASA: Kurir i čuveni automobilista Čeda Brkić vraćaju Flojdovog "fiću" u život! (FOTO/VIDEO)
Poslednji sačuvani, od ukupno pet "fića" korišćenih za snimanje kultnog filma Nacionalna klasa, mogao bi uskoro da se "vrati u život"!
Automobil Branimira Mitrovića Flojda, kog je davne 1978. godine maestralno odigrao Dragan Nikolić, trenutno je u veoma lošem stanju. Međutim, zahvaljujići Kuriru i automobilističkom asu Čedi Brkiću, ipak postoji nada da bi ovaj automobil mogao da se reparira.
Iako su mnogi ljubitelji "fića" i ovog filma širom bivše SFRJ svoje ljubimce ofarbali i sredili kao na filmu, original se zapravo nalazi u dvorištu Čede Brkića.
Đunta sa sitnim nutom
Brkić je posetio redakciju Kurira i glavnom uredniku Rajku Nediću poklonio poster iz filma i tako simbolično najavio početak zajedničke akcije sređivanja automobila. Ovog puta, pored zamene đunte sa sitnim nutom i ćelavih guma, biće potrebno mnogo više delova, posla, vremena i strpljenja da se sredi vozilo u kom su se pre skoro pola veka pored Flojda vozili i Šilja (Gorica Popović), Mile (Bogdan Diklić), Miki Bunjuel (Aleksandar Berček) i Senka (Maja Lalević)... Umesto Žike Žilijena (Bora Todorović) ulogu majstora preuzeće Čeda Brkić...
-Zadovoljstvo mi je što ću "fiću" koji godinama tavori, konačno početi da sređujem. Sa uzdahom i setom prolazim pored njega, jer znam da je on jedan od onih automobila koji su obeležili ne samo ovaj film i istoriju naše kinematografije, već su ušli u sećanja generacija ljubitelja ovog ostvarenja koji je doprineo i popularizaciji automobilizma - rekao je Brkić i objasnio otkud čak pet Flojdovih "fića":
- "Crveni signal", koji je svojevremeno bio naša najveća auto-škola, kao jedan od sponzora, za potrebe filma ustupio je više od 20 "fića". S obzirom da su se snimale i zahtevne trkačke scene, bilo je angažovano i pet vozila samo za"glavnu" ulogu. Koliko ja znam, ostao je samo jedan, koji kod mene i drago mi je što su se Kurir i glavni urednik Rajko Nedić setili da pokrenemo akciju. Kurir će redovno uzveštavati svoje čitaoce, a Kurir televizija gledaoce o fazama rekontrukcije Flojdovog "fiće".
Kulturno dobro
Nacionalna klasa (Nacionalna klasa do 785 ccm) je kultni jugoslovenski film, snimljen 1978. godine, a premijerno prikazan početkom 1979. godine, u režiji Gorana Markovića. Flojda je u trkačkim scenama dublirao Pavle Komnenović, najtrofejniji srpski automobilski as, dok je bio drugi dubler bio Milorad Jakšić Fanđo. Jugoslovenska kinoteka je 28. decembra 2016. godine proglasila sto srpskih igranih filmova za kulturno dobro od velikog značaja. Na toj listi se nalazi i film "Nacionalna klasa".