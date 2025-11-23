Slušaj vest

Poslednji sačuvani, od ukupno pet "fića" korišćenih za snimanje kultnog filma Nacionalna klasa, mogao bi uskoro da se "vrati u život"!

Automobil Branimira Mitrovića Flojda, kog je davne 1978. godine maestralno odigrao Dragan Nikolić, trenutno je u veoma lošem stanju. Međutim, zahvaljujići Kuriru i automobilističkom asu Čedi Brkiću, ipak postoji nada da bi ovaj automobil mogao da se reparira.

Iako su mnogi ljubitelji "fića" i ovog filma širom bivše SFRJ svoje ljubimce ofarbali i sredili kao na filmu, original se zapravo nalazi u dvorištu Čede Brkića.

Foto: Kurir

Đunta sa sitnim nutom

Brkić je posetio redakciju Kurira i glavnom uredniku Rajku Nediću poklonio poster iz filma i tako simbolično najavio početak zajedničke akcije sređivanja automobila. Ovog puta, pored zamene đunte sa sitnim nutom i ćelavih guma, biće potrebno mnogo više delova, posla, vremena i strpljenja da se sredi vozilo u kom su se pre skoro pola veka pored Flojda vozili i Šilja (Gorica Popović), Mile (Bogdan Diklić), Miki Bunjuel (Aleksandar Berček) i Senka (Maja Lalević)... Umesto Žike Žilijena (Bora Todorović) ulogu majstora preuzeće Čeda Brkić...

Foto: Kurir

-Zadovoljstvo mi je što ću "fiću" koji godinama tavori, konačno početi da sređujem. Sa uzdahom i setom prolazim pored njega, jer znam da je on jedan od onih automobila koji su obeležili ne samo ovaj film i istoriju naše kinematografije, već su ušli u sećanja generacija ljubitelja ovog ostvarenja koji je doprineo i popularizaciji automobilizma - rekao je Brkić i objasnio otkud čak pet Flojdovih "fića":

Foto: Kurir

- "Crveni signal", koji je svojevremeno bio naša najveća auto-škola, kao jedan od sponzora, za potrebe filma ustupio je više od 20 "fića". S obzirom da su se snimale i zahtevne trkačke scene, bilo je angažovano i pet vozila samo za"glavnu" ulogu. Koliko ja znam, ostao je samo jedan, koji kod mene i drago mi je što su se Kurir i glavni urednik Rajko Nedić setili da pokrenemo akciju. Kurir će redovno uzveštavati svoje čitaoce, a Kurir televizija gledaoce o fazama rekontrukcije Flojdovog "fiće".

Rajko Nedić i Čeda Brkić Izvor: Kurir

Kulturno dobro