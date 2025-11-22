Slušaj vest

Veličković, koji živi nedaleko od Medveđe, je otac čak dvanaestoro dece, devet kćeri i tri sina.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je kroz smeh upitala Veličkovića da li je stao na 12, i obećala da ako dobije i 13 dete - ona će ga krstiti.

- I dukat ću da kupim. Molim lepo gospodo - učite od majstora - poručila je ministarka - rekla je ona.

Na Instagramu je objavila i da je Veličković potvrdio staru narodnu mudrost.

- Kad čeljad nisu besna, ni kuća nije tesna. Ovu našu staru narodnu poslovicu najbolje mi je potvrdio Raša Veličković, iz sela Retkocer, kod Medveće, otac čak dvanaestoro dece.

Njegova vedrina, šale i osmeh na licu odmah me je osvojio. Čak sam mu obećala i da ako bude trinaestog deteta, lično ću ga krstiti.

On se nasmejao i pitao jel to sigurno, izgleda da mu se dopala ideja.