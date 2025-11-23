Slušaj vest

Sneg, koji je najavljen od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), stigao je tokom noći u Beograd. Kako javljaju građani, sitan sneg počeo je da pada sinoć u pojedinim delovima glavnog grada. Zbog temperatura koje nisu ispod nule i prethodne kiše, sneg se nije zadržao i za sada nema formiranja snežnog pokrivača.

Današnji dan donosi oblačno i hladno vreme. Na severu i zapadu zemlje biće suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju padavine – mestimično kiša, susnežica i sneg, naročito u brdsko-planinskim predelima gde se očekuje manje povećanje visine snega.

Vetar će biti slab, dok će na istoku biti umeren do pojačan, zapadnog i severozapadnog smera. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 1 do 5 °C, jedino u Negotinskoj krajini oko 7 °C. U Beogradu maksimalna temperatura će biti do 1-2°C. Krajem dana i uveče očekuje se prestanak padavina, a tokom noći i razvedravanje.

Foto: RHMZ

Prognoza za sledeću sedmicu

Ponedeljak će ujutro doneti mraz i vrlo hladno vreme, sa minimalnom temperaturom od -5 do 0°C. Tokom dana biće umereno oblačno, suvo i malo toplije, sa temperaturom i do 10 °C. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima stiže novo naoblačenje sa kišom.

Od utorka se očekuje uticaj snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, koji donosi izražena južna strujanja. Očekuju se olujni udari Košave, a na jugu Banata jugoistočni vetar će dostizati udare i do 100 km/h. Maksimalna temperatura će skočiti i do 17 stepeni, dok će samo u Negotinskoj Krajini biti hladnije, do 8 stepeni. Naoblačenje će doneti kišu i pljuskove tokom večeri i noći.

Od srede se očekuje svežije i vrlo promenljivo vreme, uz povremenu kišu. Na planinama će padati sneg. U četvrtak i petak sledi dalji pad temperature vazduha, a susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima. Na severu zemlje se u četvrtak i petak očekuje uglavnom suvo vreme.

Za vikend prognozira se prestanak padavina i delimično razvedravanje, najavljujući mirniji završetak novembra.