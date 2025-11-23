Slušaj vest

Njegov nestanak je i danas obavijen potpunom misterijom, a poslednji trag vodi do Ljubljane, gde je, po svedočenjima, izašao iz automobila na parkingu Bari i više se nije javio.

Miroslav je, kako Snežana priča, 2005. godine sa prijateljem krenuo za Sloveniju, ali nakon izlaska na parkingu u Ljubljani porodica više nikada nije dobila nikakvu pouzdanu informaciju. Reči "otišao je u Italiju" bile su sve što su tada mogli da saznaju.

Snežana priča i da su i ona i njen brat godinama prolazili kroz teške životne okolnosti, ali uprkos tome, njih dvoje su bili izuzetno bliski. Zato je njegov nestanak ostavio duboku prazninu.

- On je doživeo teško razočarenje u životu, nakon toga otišao je u inostranstvo i od tada se više nije javio. Nas dvoje smo bili veoma bliski i ljudi iz okruženja prosto ne veruju da se ni meni nije javio toliko godina - navodi sagovornica Blica.

Foto: Facebook Printscreen

Trag nade pojavio se pre nekoliko godina

Miroslavljeva ćerka uspela je da dobije jedan inostrani broj telefona, koji je potom prosledila Snežani.

- Pozvala sam i čim se javio znala sam da je on. Popričali smo, odmah me je pitao za mog sina kojeg je obožavao, rekao mi je da ga više ne kontaktiram na taj broj telefona, ja sam pretpostavila o čemu je reč, ali ipak nisam odustala. Probala sam da ga dobijem opet na taj broj, ali nije bio dostupan, ostavljala sam i poruke, ali ništa. Kasnije, u toku selidbe, sam nažalost izgubila broj i najviše žalim što nisam našla iz kog grada je taj broj, sad bi to bilo od velike pomoći - kroz suze govori Snežana.

Njegova ćerka je čak dva puta prijavljivala Miroslavov nestanak Interpolu, a Snežana je pokušavala do njega da dođe na sve načine.

Uključila je čak i društvene mreže, iako je sigurna da ih njen brat nema, "jer nije takav tip".

- Pokušavala sam svuda da ga nađem, preko Fejsbuk grupa, objava ljudi iz dijaspore. Javljali su se, davali mi brojeve telefona, ali nijedan nije bio moj brat. Njegova ćerka je skoro ponovo prijavila njegov nestanak Interpolu. I dalje se nadamo - naglasila je Snežana.

- Koliko god godina da prođe ja ću glas mog brata prepoznati. Jedino mi je važno da je živ i zdrav - poručila je ona.

Inače, kako se nezvanično saznaje, Miroslavov nestanak prijavljen je i policiji u Novom Sadu, i to pre 20 godina.

Porodica apeluje na sve koji žive ili rade u Sloveniji, Italiji ili zemljama regiona:

Ako ste ikada videli Miroslava Matoševića, ako mislite da ste ga sreli, ili imate bilo kakvu informaciju – javite. Svaki trag može biti presudan.

Miroslav Matošević

Rođen: 28.07.1957.

Mesto rođenja: Novi Sad

Nestao: 2005, poslednji put viđen u Ljubljani, parking Bari

Mogući pravac: Italija

Porodica moli da se svaka informacija prosledi Snežani na broj telefona +47 966 31 597.