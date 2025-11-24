Slušaj vest

Grejna sezona je uveliko u toku, a mnogi građani se tokom nje odlučuju upravo za upotrebu klima-uređaja. Međutim, neretko se dešava da se korisnici žale na visok račun za struju. Ovo su saveti za pravilno korišćenje koji će isti smanjiti i za 30 odsto.

Grejanje pomoću klima-uređaja postaje sve popularniji način grejanja, posebno u prelaznim mesecima kada nije potrebno uključivati centralno grejanje. Uz pravilno postavljanje temperature i redovno održavanje, klima-uređaj može pružiti ugodnu temperaturu u prostoriji, a istovremeno smanjiti potrošnju električne energije u odnosu na klasične sisteme grejanja.

S obzirom na rast cena električne energije, mnoge brine koliki će biti računi na kraju meseca, kao i na kojoj temperaturi klima-uređaj troši najmanje struje, a prostor ostaje ugodno topao. Prema savetu stručnjaka, optimalna temperatura za grejanje klima-uređajem je oko 25°C.

Obratite pažnju na temperaturu

Klima uređaj i novčanik
Kako uštedeti struju na klimi Foto: Shutterstock

Mnogi greše misleći da će prostor brže zagrejati ako temperaturu postave na višu vrednost, no to nije tačno. Klima tada radi maksimalnom snagom duže vreme i troši znatno više struje. Moderne inverter klime automatski prilagođavaju snagu. Kada prostor tek počne da se zagreva, uređaj radi punom snagom, no čim dostigne željenu temperaturu, snaga se smanjuje i potrošnja energije značajno pada.

Saveti za manju potrošnju struje

Dok zagreva prostor klima od 3,5 kW troši oko 1,2 kW po satu, s druge strane kad održava temperaturu potrošnja pada na samo 350 W po satu. Za razliku od inverter modela, klasične klime rade stalno punom snagom što drastično povećava mesečne račune za struju.

Brojilo
Da biste uštedeli struju klimu podesite na 25 stepeni Foto: Shuttertsock

Kako bi uštedeli, postavite temperaturu klime na 25 stepeni, to je najbolji balans između topline i potrošnje. Drugi savet stručnjaka je da ne pravite veliku razliku između spoljne i unutrašnje temperature (maksimalno 10 stepeni), te da redovno čistite filtere i provetravate uređaj. Koristite prirodnu ventilaciju, otvorite prozore kada je vani toplije, isključujte klimu kada niste kod kuće ili koristite tajmer.

Stručnjaci poručuju da pravilno korišćenje klima-uređaja može smanjiti potrošnju električne energije i do 30% tokom grejne sezone. Dakle, umesto da maksimalno povećavate temperaturu, pametno podesite klimu. Računi će biti manji, a vaš dom i dalje dovoljno topao.

Kurir.rs/ Dnevno.hr

