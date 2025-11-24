Slušaj vest

Grejna sezona je uveliko u toku, a mnogi građani se tokom nje odlučuju upravo za upotrebu klima-uređaja. Međutim, neretko se dešava da se korisnici žale na visok račun za struju. Ovo su saveti za pravilno korišćenje koji će isti smanjiti i za 30 odsto.

Grejanje pomoću klima-uređaja postaje sve popularniji način grejanja, posebno u prelaznim mesecima kada nije potrebno uključivati centralno grejanje. Uz pravilno postavljanje temperature i redovno održavanje, klima-uređaj može pružiti ugodnu temperaturu u prostoriji, a istovremeno smanjiti potrošnju električne energije u odnosu na klasične sisteme grejanja.

S obzirom na rast cena električne energije, mnoge brine koliki će biti računi na kraju meseca, kao i na kojoj temperaturi klima-uređaj troši najmanje struje, a prostor ostaje ugodno topao. Prema savetu stručnjaka, optimalna temperatura za grejanje klima-uređajem je oko 25°C.

Obratite pažnju na temperaturu

Mnogi greše misleći da će prostor brže zagrejati ako temperaturu postave na višu vrednost, no to nije tačno. Klima tada radi maksimalnom snagom duže vreme i troši znatno više struje. Moderne inverter klime automatski prilagođavaju snagu. Kada prostor tek počne da se zagreva, uređaj radi punom snagom, no čim dostigne željenu temperaturu, snaga se smanjuje i potrošnja energije značajno pada.

Saveti za manju potrošnju struje

Dok zagreva prostor klima od 3,5 kW troši oko 1,2 kW po satu, s druge strane kad održava temperaturu potrošnja pada na samo 350 W po satu. Za razliku od inverter modela, klasične klime rade stalno punom snagom što drastično povećava mesečne račune za struju.

Kako bi uštedeli, postavite temperaturu klime na 25 stepeni, to je najbolji balans između topline i potrošnje. Drugi savet stručnjaka je da ne pravite veliku razliku između spoljne i unutrašnje temperature (maksimalno 10 stepeni), te da redovno čistite filtere i provetravate uređaj. Koristite prirodnu ventilaciju, otvorite prozore kada je vani toplije, isključujte klimu kada niste kod kuće ili koristite tajmer.

Stručnjaci poručuju da pravilno korišćenje klima-uređaja može smanjiti potrošnju električne energije i do 30% tokom grejne sezone. Dakle, umesto da maksimalno povećavate temperaturu, pametno podesite klimu. Računi će biti manji, a vaš dom i dalje dovoljno topao.