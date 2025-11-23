Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

  • Čiji će biti NIS i šta najviše odgovara srpskom narodu?

  • Koliko je Tramp siguran posle usvajanja zakona o otkrivanju dosijea Epstin u Kongresu SAD?

  • Koje su tajne poruke poslate javnosti s poslednjeg svedočenja Veljka Belivuka?

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 

