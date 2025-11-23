Slušaj vest

U objavi stoji "televisa presenta", što je sinonim za meksičke ("španske serije") telenovele, koje traju i po više od 100 epizoda, a u njima ima svega a najviše onih od zla oca i još gore majke.

Međutim, nije! Ovaj neverovatan naslov našao se u srpskoj štampi pre skoro jednog veka odnosno, kako se navodi, 1938. godine.

A zaplet je neverovatan - žena varala samu sebe sa sopstvenim mužem koji je mislio da je vara sa svastikom, njenom rođenom sestrrom bliznakinjom?!

Muža je stavila na probu i jasno je šta je želela da proveri, a on nije uspeo da je uveri u suprotno. Navukla ga je na tanak led a on poleteo jer je kao trofej hteo obe sestre bliznakinje.