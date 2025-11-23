"Žena varala samu sebe sa sopstvenim mužem" Neverovatni napisi iz srpske štampe od pre skoro jednog veka! A muž mislio da je vara sa svastikom
U objavi stoji "televisa presenta", što je sinonim za meksičke ("španske serije") telenovele, koje traju i po više od 100 epizoda, a u njima ima svega a najviše onih od zla oca i još gore majke.
Međutim, nije! Ovaj neverovatan naslov našao se u srpskoj štampi pre skoro jednog veka odnosno, kako se navodi, 1938. godine.
A zaplet je neverovatan - žena varala samu sebe sa sopstvenim mužem koji je mislio da je vara sa svastikom, njenom rođenom sestrrom bliznakinjom?!
Muža je stavila na probu i jasno je šta je želela da proveri, a on nije uspeo da je uveri u suprotno. Navukla ga je na tanak led a on poleteo jer je kao trofej hteo obe sestre bliznakinje.
Šta je dalje bilo nije poznato, ali je lepo videti o čemu su novine pisale pre skoro 90 godina.
Kurir.rs/Facebook Istorijski zabavnik