Slušaj vest

U objavi stoji "televisa presenta", što je sinonim za meksičke ("španske serije") telenovele, koje traju i po više od 100 epizoda, a u njima ima svega a najviše onih od zla oca i još gore majke.

Međutim, nije! Ovaj neverovatan naslov našao se u srpskoj štampi pre skoro jednog veka odnosno, kako se navodi, 1938. godine.

A zaplet je neverovatan - žena varala samu sebe sa sopstvenim mužem koji je mislio da je vara sa svastikom, njenom rođenom sestrrom bliznakinjom?!

Muža je stavila na probu i jasno je šta je želela da proveri, a on nije uspeo da je uveri u suprotno. Navukla ga je na tanak led a on poleteo jer je kao trofej hteo obe sestre bliznakinje.

Šta je dalje bilo nije poznato, ali je lepo videti o čemu su novine pisale pre skoro 90 godina.

Ne propustiteBeogradŠETALA SE BEOGRADOM, ZANOSNA U LJUBIČASTOJ PELERINI Zgodni glumac bio joj ljubavnik! Ko je žena čije su romane Jugoslovenke gutale
mir-jam.jpg
BeogradGORDANA JE BILA BEOGRADSKA LEPOTICA, IMALA SVE I OSTALA BEZ IČEGA: Od čuvene familije danas se pamti samo ime ove pijace (VIDEO)
gordana-bajloni--mira-adanja-polakfb-3.jpg

 Kurir.rs/Facebook Istorijski zabavnik

Ne propustiteDruštvoTE 1977, NEGDE BAŠ OKO 16 ČASOVA, MALI VLADAN (2) IGRAO SE PRED KUĆOM I SAMO - NESTAO: Već sutradan ga našli, a onda je misterija postala još veća
screenshot-1.jpg
BeogradBRAČNI PAR IZ BG SLIKAO SE U LJUBAVNOM ZANOSU A ONDA SE JOVAN DOČEPAO SLIKA: Tražio im milion dinara pa napravio kobnu grešku
d7ef1e27a65e47891615d736d8ba28093483719355796251920.jpg
BeogradTELO NAJBOGATIJE BEOGRAĐANKE PRONAĐENO JE TADA U PODRUMU NJENE VILE Misteriozno nestala, za njom se tragalo 2 nedelje: Jeziv prizor zatekli u njenoj kući (foto)
d7ef1e27a65e47891615d736d8ba28093483719355796251920.jpg
BeogradKAKO SU IZGLEDALI BEOGRADSKI KRIMINALCI PRE 105 GODINA! Zavirite u policijsku arhivu od pre jednog veka! (FOTO)
12.jpg
BeogradGODINA 1975, FEBRUAR... GASI! NAREĐENJE JE STIGLO DIREKTNO S VRHA! Zašto su tada u Beogradu pogašene sve neonske reklame?!
beograd sedamdesetih.jpg
BeogradKAKO SU BEOGRADSKI TAKSIJI IZGLEDALI PRE 50 I VIŠE GODINA! Na stojadinima i tristaćima pisalo je GSP, a koje su boje bili nikada vam ne bi palo na pamet! FOTO
screenshot-314.jpg
BeogradVOZAČU GSP DOGORELO ŠTO SE SVI ŠVERCUJU PA DAO PO GASU I PRAVAC SUP U 29. NOVEMBRA! Još se pamti i prepričava kako je 1962. šofer sam "uhapsio" ceo autobus!
trola-yt.jpg