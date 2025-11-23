Slušaj vest

Otkrivanje spomenika počinje u 13 časova, a ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je još ranije pokrenula inicijativu kako bi se srpski narod odužio svojoj junakinji.

Ministarka je u septembru istakla da je Čučuk Stana bila posebna žena, jer se rame uz rame sa muškarcima, borila za slobodu srpskog naroda.

- Ova heroina sa sobom nosi čitav jedan korpus vrednosti koji pripadaju ne samo našim majkama i ženama, već celom srpskom narodu kroz sve vekove. Njena životna priča je vrlo upečatljiva, vrlo važna i vrlo snažna - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da u Istočnoj Srbiji dugo nije investirano i da joj je posebno drago što se upravo u ovom delu naše zemlje podiže novi spomenik.

- Verujem da će mesto postavljanja ovog spomenik, a plan je da to bude u neposrednoj blizini spomenika njenom suprugu, Hajduk Veljku, biti mesto okupljanja, susreta, a možda i nekih novih ljubavi kao Veljkove i Stanine - zaključila je ministar.

Ne propustiteDruštvoRAŠA IZ MEDVEĐE IMA ČAK 12 DECE: Obišla ga ministarka Stamenkovski, pa dala posebno obećanje - "Ako bude 13, ja ću da ga krstim! Gospodo, učite od majstora"
Milica Đurđević Stamenkovski Raša Veličković
Društvo"Čovek vredi onoliko koliko može da pomogne drugome": Ministarka Stamenkovski, na poziv porodice Karađorđević, prisustvovala tradicionalnom bazaru
Screenshot 2025-11-21 141634.jpg
DruštvoUSKORO PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA ZAKON O RODITELJIMA-NEGOVATELJIMA: Ministarka Stamenkovski saopštila odlične vesti - Želimo da budemo najpouzdaniji oslonac
milica đurđević stamenkovski
DruštvoČuvamo istoriju i tradiciju za buduće generacije! Ministarka Stamenkovski: U rodnoj kući Živojina Mišića potpisan Sporazum o preuzimanju boračkih spomenica
Screenshot 2025-11-20 111759.jpg