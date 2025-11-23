Slušaj vest

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Srbija će biti na udaru snežnih padavina i ledene mase koja je stigla sa zapada, a temperature će biti u minusu.

Do kraja dana na teritoriji čitave Srbije očekuje se kiša, susnežica i sneg, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Temperatura tokom dana kretaće se od -1 do 5 stepeni, a prema najavama, padaće kiša, susnežica i sneg. Prestanak padavina očekuje se u kasnim večernjim časovima.

- Danas će u Srbiji biti oblačno i hladno, na severu i zapadu suvo, a u ostalom delu zemlјe mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko planinskim predelima sa snegom uz dalјe manje povećanje visine snežnog pokrivača - navode u vremenskoj prognozi RHMZ.

RHMZ najavljuje novu turu snega Foto: Kurir/T.Ilić

Usled pogoršanja vremena RHMZ je upalio za danas žuti meteoalarm u četiri dela Srbije koji upozorava na dve opasne pojave - sneg i led.

- Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - objašnjeno je iz RHMZ.

Gde je upaljen žuti meteoalarm: Zapadna Srbija

Jugoistočna Srbija

Jugozapadna Srbija

Kosovo i Metohija

RHMZ izdao upozorenje Foto: RHMZ Printscreen

Gde će danas padati sneg?

Na radarskim snimcima jasno se vide područja sa snegom i susnežicom, posebno na zapadu Srbije i centralnom delu naše zemlje gde se očekuju veće količine snežnh padavina, pogotovo u predelu između Kragujevca i Novog Pazara.

Foto: VREMERADAR.RS

Roze obojene zone na radaru jasno označavaju područja u kojima padaju mešovite padavine - sneg i susnežica.

Vreme do kraja novembra

Do kraja novembra se prema prognozama RHMZ očekuje promenljivo vreme.

- U ponedelјak će biti umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom. Do petka će se zadržati pretežno oblačno, dok će od srede biti malo i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a samo se u četvrtak i petak na severu zemlјe očekuje uglavnom suvo vreme - navode u prognozi RHMZ.

Za poslednji vikend u novembru RHMZ prognozira prestanak padavina i delimično razvedravanje.