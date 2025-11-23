Slušaj vest

Indija Oksenberg (34), potomak dinastije Karađorđević, unuka princeze Jelisavete, doseliće se s porodicom iz Floride u Srbiju. U žižu javnosti je dospela 2018, kada je uspela da se nakon sedam godina izvuče iz kandži ozloglašene sekte Neksijum. Želja joj je da njena ćerkica već u prvim danima života nauči srpski jezik.

Ona se 2022. udala za Amerikanca Patrika Dinjacija (Patrick D'Ignazio), kuvara, s kojim je pre godinu dana dobila Delfin Jelisavetu.

Preseljenje u planu

- Bili smo svi zajedno ove godine u Grčkoj, na ostrvu Naksos. Indija je izrazila želju da dobije srpski pasoš, već je bila u konzulatu u Njujorku i čeka da se sve reguliše. Naravno, ne može to biti preko noći, ali ona bi volela da dođe u Srbiju, da ovde za početak provede godinu dana, možda i više - kaže princeza Jelisaveta i ističe da je veoma srećna što Indija želi da njeno praunuče, "prabeba", kako joj tepa, odmah nauči i srpski:

- To je jako lepo, nas dve smo veoma vezane i bilo bi divno da se presele ovde. Indija je rekla da bi prvo provela neko kraće vreme ovde jer njen suprug mora da nađe posao. Ne može sve odjednom. Želja joj je da beba odraste u Srbiji, ima ona to u krvi. I ona voli Srbiju, a poslednji put je bila 2019. godine na mojoj izložbi. Baš bi me obradovalo da se presele.

Godine u sekti

Princeza Jelisaveta kaže da je konačno sve došlo na svoje, te da se iznad njihove porodice bio nadvio veliki oblak. Podsetimo, njena ćerka Katarina Oksenberg, američka glumica srpskog porekla, predložila je svojoj ćerki Indiji 2011. da pohađa časove u grupi Neksijum, koja se predstavljala kao organizacija za lični razvoj.

Katarina u požaru izgubila kuću, pa upoznala muža U jezivom požaru u Kaliforniji u novembru 2018. izgorela je i kuća srpske princeze Katarine Oksenberg. - Ta priča je feniks! Ona je skoro sve izgubila. Nije imala gde da živi. Moj sin je našao jednog gospodina koji je imao praznu kuću i on joj je ustupio svoj dom, da tu živi neko vreme. Na kraju nije prodao kuću, a oni su se zaljubili i sad su muž i žena. Ona se kao feniks digla iz pepela. To je divan čovek, inteligentan i jako šarmantan - rekla je princeza.

Ali iza zavese se krila surova sekta, u kojoj je ostala skoro sedam punih godina. Bila je, kao i druge članice, zlostavljana, primoravana na seksualne odnose i žigosana, a zbog lošeg načina života u tom "tajnom sestrinstvu" opadala joj je kosa i drastično je smršala. Majka i baka svim silama su se borile da je urazume. Vođe ovog kulta, kroz koji je prošlo oko 16.000 članova, Kit Ranijer i glumica Alison Mek uhapšeni su u martu 2018. Ranijer je osuđen na doživotnu robiju.

Oporavak i porodica

- Sedam godina... Namučili smo se. Kad je napustila sektu, bila sam skeptična, jer ne može čovek kome je ispran mozak lako da se oporavi. Ne može se precizirati koliko će da traje oporavak. Sad vidim da se potpuno izvukla. Njen muž joj je bio velika pomoć u tom oporavku. Našla je ljubav, sigurnost, dobila je divnu bebu i to je bilo najbolje moguće rešenje. Sad ima lep porodični život, nema ništa lepše - ponosna je Jelisaveta.

Dodala je i da nije verovala da "postoji ispiranje mozga":

- Sad stvarno verujem da je tačno. Nakon svega toga Indija je rekla da je bila uplašena, ali da nije bila svesna šta se dešava. Tad je to bilo duboko ukorenjeno u nju da nije mogla racionalno da analizira. Došlo je sve na svoje.