Slušaj vest

Danas ujutru će biti hladno sa slabim mrazem, a ponegde se očekuje i niska oblačnost ili magla, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se osetno toplije vreme, na severu malo do umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano.

Kasnije posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada usloviće kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva.

Duvaće slab i umeren vetar, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak vetar južnih pravaca.

Najniža temperatura biće od minus 4 do 0, a najviša od 7 do 13.

U Beogradu se ujutru očekuje hladno vreme sa slabim mrazem. Tokom dana biće osetno toplije.

Pre podne očekuje se pretežno sunčano vreme, a posle podne će uslediti postepeno naoblačenje. Duvaće slab i umeren vetar, tokom noći i jak jugoistočni.

Najniža temperatura biće od minus 3 do 0, a najviša oko 11 stepeni. Tokom noći očekuje se kiša.

U utorak i sredu očekuje se relativno toplo vreme, mestimično s kišom. U utorak će biti vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar.

Zatim će uslediti osetno svežije vreme, u četvrtak se očekuju padavine uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača.