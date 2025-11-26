Slušaj vest

U mnogim krajevima Srbije, pa i u Bosni i Hercegovini, godinama je važio jednostavan, ali simboličan običaj. Gost koji dolazi na slavu daruje domaćinu šećer u kocki. Bio je to znak pažnje, skromnosti i praktičnosti, poklon koji nije bio luksuz, ali je nosio poruku topline i zajedništva. Međutim, danas taj običaj sve više bledi, a polemika među ljudima baš o tome razotkriva dublje promene u kulturnim navikama i društvenim vrednostima.

Zašto je šećer bio poklon

Darivanje šećera u kocki pretrpelo je snažne transformacije s razvojem društva. Nekada je šećer bio vredan i relativno skup proizvod u ruralnim sredinama. Gost koji bi svojevoljno doneo kockicu šećera činio je gest koji nije samo bio materijalan, slagao je simboliku slatkoće, gostoprimstva i radosti. U manjim zajednicama ili u prošlosti, dodaje se i praktični aspekt, dar je mogao pomoći u svakodnevnom domaćinstvu, a nije bio nepristajan niti previše raskošan.

Gubljenje običaja danas

U razgovorima među ljudima čuje se zabrinutost, zašto se više ne nosi šećer u kocki kao nekada? Neki kažu da tradicija izumire, ali u regionima zapadne Srbije i u istočnoj Bosni ovaj običaj postoji i dan danas. S druge strane kritičari modernih poklona ističu da se ritual slavlja komercijalizovao pa su čak i slavski pokloni postali skuplji i grandiozniji što, po nekima, zasenjuje srž slave i njen duhovni smisao.

Baš o ovoj problematici pokrenula se polemika i na društvenoj mreži X gde su se neki korisnici zapitali gde je nestao taj običaj. I dok su neki naveli da je prosto nestao iz trenda, drugi dodaju da više nije moderan.

Voće na poklon U pojedinim mestima u istočnoj Bosni i dan danas šećer u kocki je obavezan poklon pored 200 grama kafe, dok neki gosti domaćinu donose ratluk i cigarete pa čak i voće, mandarine, pomoranže i banane.

- Mene samo interesuje zašto niko više (jedno 20 godina) ne nosi u goste šećer u kocki - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu komentara:

- Ja sam to prošle godine odneo ortaku na slavu, pocrkali od smeha on, žena i deca. Šećer u kocke, ratluk, kafu i sapun... To je taj borbeni komplet - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

- Nosim. Obavezno kafu, ratluk i šećer u kockicama. A posle sve drugo. Tako sam navikla i to ne menjam.

Međutim, neki su pomenuli da je možda jedan od razloga taj što je duplo skuplji od običnog kristal šećera. Inače, cena se kreće od 125 do čak 220 dinara za kilogram.

- Jedva smo čekali da ga se otarasimo. Evo, nama taj stoji dve godine, nepraktičan je, ne možeš te kocke u kolače ili za nešto drugo nego samo za kafu ili čaj, limunadu a kod nas to niko ne šećeri. I ne možeš da doziraš, bolje mi onda donesi kilogram obično - glasio je jedan komentar, dok je u narednog stajalo:

- Nekako se poklopilo sa prestankom kupovine kafe u zrnu i ručnog mlevenja pred kuvanje kafe.

Moderni slavski pokloni

Danas su pokloni za slavu mnogo raznovrsniji nego nekada pa se u najvećem broju slučajeva na poklon domaćinu nose raskošne flaše vina i rakija, kafa, cveće, skupe bombonjere i čokolade pa čak i personalizovani poslužavnici, svećnjaci, tanjiri i slično.