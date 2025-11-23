Stevan Sinđelić, srpski vojskovođa u Prvom srpskom ustanku, poginuo je u boju na Čegru, digavši u vazduh šanac pun Turaka.

Za srpske ustanike ta 1809. je bila sudbonosna. Kod Kamenice nadomak Niša Srbi su imali šest šančeva.

U prvom na brdu Čegar bio je vojvoda Sinđelić sa 3.000 Resavaca. Kad su Turci saznali da su se vojvode Hajduk Veljko i Petar Dobrnjac povukli s vojskom, i da su Srbi oslabljeni, krenuli su jakom vojskom na položaje na Čegru.

Boj je počeo u jutarnjim časovima 19. maja 1809. (31. maja po novom kalendaru). Turci su jurišali četiri puta, ali su ih Sinđelićevi junaci odbili. Naposletku, Turci su ipak na juriš ušli u šanac. Borba prsa u prsa.

Turcima su stalno dolazile nove snage, a Sinđelić je ostao sam sa svojim junacima.

Kad je video da ne može Turke isterati iz šanca, da je mnogo Srba izginulo, a da ne bi pao živ Turcima u ruke, Sinđelić je opalio iz kubure u punu burad baruta i tako je završio boj.

Na Čegru je ležalo 4.000 Srba i više od 10.000, po mnogim navodima i oko 16.000 Turaka.