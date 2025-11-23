Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država koju je predvodio kongresmen Majkl Tarner.

Tom prilikom, ministar odbrane istakao je da dve zemlje povezuju višedecenijski diplomatski odnosi te da je opredeljenje Republike Srbije da sa SAD pokrene strateški dijalog u sveobuhvatnom smislu i dodao da je bilateralna vojna saradnja u kontinuiranom usponu, a da će ostvarivanje veza na strateškom nivou sa SAD doprineti jačanju međusobnog poverenja i saradnje kroz brojne bilateralne sastanke, posete i projekte.

Foto: Ministarstvo odbrane

On je poručio da je vojno-vojna saradnja sadržajna i usmerena prvenstveno ka postizanju interoperabilnosti i podizanju operativnih i funkcionalnih sposobnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, istakavši značaj zajedničkih vežbi vojski dve zemlje.

Ministar odbrane je rekao da će se nastaviti sa unapređenjem saradnje u oblasti odbrane sa SAD na obostranu korist, kao i da je saradnja između Vojske Srbije i Oružanih snaga SAD od značaja za regionalnu stabilnost, ali i za mir u svetu, o čemu svedoči učešće srpskih i američkih mirovnih snaga u multinacionalnoj operaciji na Sinaju, kao i prisustvo srpskih mirovnjaka u brojnim misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ministar Gašić posebno je naglasio saradnju u okviru Programa državnog partnerstva, koji Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije razvijaju sa Nacionalnom gardom Ohaja, nepunih 20 godina, a koji je jedan od ključnih elemenata uspešne bilateralne vojne saradnje.