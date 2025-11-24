Slušaj vest

Ovog petka 28. novembra počinje Božićni post koji traje do 6. januara. To je jedan od najznačajnijih perioda u pravoslavnom hrišćanstvu i predstavlja vreme duhovnog smirenja, molitve i uzdržanja, ali i priliku za obnovu duše i tela.

Tokom 40 dana posta, vernici se pripremaju za praznik Hristovog rođenja, slično kao u vreme Velikog (Vaskršnjeg) posta, ali sa nešto blažim režimom ishrane i određenim izuzecima.

Pravila Božićnog posta

Tokom Božićnog posta razlikuju se nivoi strogosti, u zavisnosti od dana u nedelji, a pred sam kraj posta pravila postaju stroža.

Vernici se tokom celog perioda uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja. Alkohol se, u principu, izbegava, osim u dane kada je dozvoljeno ulje i vino.

Stroga pravila posta pred Božić Foto: Shutterstock

Riba je dozvoljena subotom i nedeljom, kao i u dane velikih praznika koji padnu tokom posta, naročito u njegovom prvom delu. Međutim, u poslednjoj nedelji pred Božić, praksa je da se i riba izostavi iz trpeze, čime se vernici pripremaju za svečano pričešće i sam praznik rođenja Hristovog.

Patrijarh Pavle o postu

Njegova svetost patrijarh Pavle koji je govorio o važnosti porodice, izdvojio je tri greha koji naš narod često čini tokom posta: gordost odnosno stav da ste bolji odnosno nadmoćniji od ostalih, prejedanje kao odraz slastoljublja i nepoštovanje posta odnosno samovoljno odstupanje od posta i proslava krsnih slava sa mrsnom trpezom.

Duhovnik može da razreši neke vernike od posta, najčešće iz zdravstvenih razloga.

patrijarh Pavle je govorio o grehovima tokom Božićnog posta Foto: Profimedia

- Stvarni post privodi čoveka smirenju. A u smirenju čovek stiče saznanje, da za čoveka spasenje leži jedino u Bogu, u njegovoj milosti. Kod sticanja svih vrlina i kod ispunjenja svih zapovesti, sveti oci pridaju vrlini rasuđivanja najveću važnost. Rasuđivanje znači dar razlikovanja onoga što je korisno, i onoga što je štetno, tamo gde je istina, i tamo gde je laž - govorio je patrijarh Pavle pa je napomenuo:

- Telesni post je uzdržavanje od mrsne hrane ali, postoji i duhovni post koji je razmatranje duhovnog stanja i način da se ono što je negativno iz duše iščupa i na tom mestu posadi ono što je dobro“.