Rusko Ministarstvo zdravlja je pre par dana odobrilo je da se personalizovana mRNK vakcina protiv raka slobodno primenjuje na pacijentima. Upravo je u Moskvu otišao prvi pacijent sa malignim melanomom iz Srbije, potvrdio je prof. dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

- Veoma sam ponosan načinjenicu da je Srbija među prvim zemljama koja je poslala svog pacijenta u Moskvu da se leči takozvanom mRNK vakcinom protiv raka. Praktično čim je zvanično Rusija odobrila ovaj projekat, mi smo poslali pacijenta. Na vakcini protiv raka se radi ove godine ubrzano. U tom prvom aktu, kada sam se ja susreo sa tom terapijom, rečeno je da će to biti za četiri najsmrtonosnija tumora, a to su karcinomi pluća, karcinomi bubrega, karcinomi pankreasa i maligni melanom, onaj čuveni, famozni zli mladež koji može da napravi grdne probleme, kao što ih i pravi. Pacijent iz Srbije ima takav problem - kazao je prof. dr Jakovljević i dodao:

Prof. dr Vladimir Jakovljević o vakcini protiv raka Foto: Kurir Televizija

- Ja sam u intenzivnom kontaktu sa profesorom Sergejom Boljevićem, koji je naše gore list, Balkanac, poreklom iz Crne Gore, a inače je šef Katedre za patologiju Sečenov univerziteta u Moskvi, najstarijeg ruskog medicinskog univerziteta. A na toj katedri, gde je on rukovodilac, radim kao gostujući profesor već osam i po godina. Naša saradnja je zaista bila plodonosna u prethodnom periodu, što se može videti i po broju radova u dostupnim bazama podataka i po broju ruskih postdiplomaca koji su dolazili kod nas. Što treba da bude na ponos i ovoj zemlji i Univerzitetu u Kragujevcu i fakultetu, da ruski postdiplomci dolaze u laboratoriju kod nekog tamo profesora Jakovljevića u Srbiji da rade doktorate, a njihov univerzitet je stariji od naše savremene države. Ne računajući srednjovekovnu. Imali smo plodonosnu saradnju i on je mene kao dugogodišnjeg poslovnog partnera, prijatelja i kolegu koga ceni ubacio u Naučni savet koji se bavi razvojem te tehnologije.

Pacijenti koji imaju poslednju šansu za izlečenje

Profesor navodi da su Rusi u startu uzeli da rade isključivo na pacijentima kojima je to bukvalno poslednji voz, poslednja karta za eventualno izlečenje.

- Napravili su kriterijume početkom ove godine i opredelili su se definitivno u prvom aktu za nesitnoćelijski karcinom pluća, jer karcinoma pluća ima više histoloških i kliničkih formi, i za maligni melanom. To je početak.

Prof. dr Jakovljević navodi da su kriterijumi da budete kandidat za tu vrstu terapije vrlo strogi i podrazumevaju da ste prošli sve dotadašnje nivoe lečenja, uključujući imunoterapiju, koja je sada vrlo popularna i daje dobre rezultate.

Šta leči ruska vakcina protiv raka Foto: George Rudy/Shutterstock

- Ako ništa drugo, pacijenta sa karcinomom ubacuju u hronicitet, duži ili kraći, što i jeste jedna od strategija. Praktično, dolazi do potpune promene strategije lečenja malignih bolesti. Kao i kad su neke druge stvari u pitanju, lečenje autoimunih bolesti. Ranije se išlo na to da se, praktično, naš imunitet što više lekovima oslabi. Imunitet je bio sve slabiji jer su to bili imunosupresivni lekovi koji se koriste. Sada se praktično stimuliše imunitet. Kako to Sergej voli da kaže, a dosta lepo zvuči za široke narodne mase, mi praktično otvaramo kišobran i omogućavamo da taj tumor, koji je pod kišobranom, praktično bude bombardovan od strane našeg imuno sistema - objašnjava profesor i nastavlja:

Pacijet mora da leži 5 meseci u bolnici