Teretna vozila na graničnim prelazima Šid i Batrovci ;ka Hrvatskoj čekaju oko tri sata na izlazu iz Srbije, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na Horgošu i Kelebiji ka Mađarskoj vozila se zadržavaju od sat i po do sat, a na drugim prelazima nema gužvi.

Vozači treba da se pripreme na zimske uslove vožnje u planinskim područjima oko Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prijepolja, Ivanjice i Novog Pazara.

Kurir.rs/Beta

