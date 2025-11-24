Društvo
Stanje na graničnim prelazima tokom večeri: AMSS objavio gde su najveća zadržavanja
Slušaj vest
Teretna vozila na graničnim prelazima Šid i Batrovci ;ka Hrvatskoj čekaju oko tri sata na izlazu iz Srbije, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na Horgošu i Kelebiji ka Mađarskoj vozila se zadržavaju od sat i po do sat, a na drugim prelazima nema gužvi.
Vozači treba da se pripreme na zimske uslove vožnje u planinskim područjima oko Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prijepolja, Ivanjice i Novog Pazara.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši