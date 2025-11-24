Slušaj vest

Mratindan, jedan od značajnih zimskih praznika u srpskom narodu, posvećen je Svetom kralju Stefanu Dečanskom, čuvenom po blagosti, mudrosti i neiscrpnoj dobroti. Ovaj dan se u tradiciji vezuje za zaštitu doma, smirenje porodičnih odnosa i prizivanje mira u svakodnevni život.

U čast ovog svetitelja i velikog praznika, Kurir u ponedeljak, 24. novembra, svojim čitaocima poklanja prelepu ikonu Svetog kralja Stefana Dečanskog, izrađenu u zlatotisku i obogaćenu molitvom za zaštitu, blagostanje i snagu. Reč je o poklonu koji oplemenjuje dom i donosi duh praznika u svaku kuću.

Ne propustite da obeležite Mratindan na poseban način. Uzmite svoje izdanje Kurira i ponesite sa sobom simbol vere, mira i svetiteljske zaštite.