Kadetkinja Vojne akademije Jovana Ćirović zauzela je drugo mesto u kategoriji žena od 18 do 24 godine na Svetskom prvenstvu u trkama sa preprekama „Abu Dhabi World Championship Weekend 2025" u Abu Dabiju.

Na šampionatu koji je, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, održan od 20. do 23. novembra kadetkinja Ćirović uspešno je završila trku dugu 21 kilometar i plasirala se među najbolje takmičarke sveta.

cirovicka2025_2_1763911870_copy_1763920053.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Nastup u ekstremnim pustinjskim uslovima, uz visoke temperature i vlažnost, zahtevao je odličnu pripremu, a postignuti uspeh predstavlja potvrdu osposobljenosti, vojničke discipline i sveukupne veštine kadetkinje Ćirović.

Jovana Ćirović kadet je 148. klase Vojne akademije. Pohađa treću godinu studijskog programa Vojnoelektronskog inženjerstva, modula elektrooprema vazduhoplova. Član je pravoslavno-sportskog udruženja „Sveta Srbija“ sa kojim je i bila na ovom prestižnom takmičenju.

img_20251121_111335_1763736170.jpg
mls_2143_1763655637.jpg
54934287558_55f59c3f14_6k_1763570288.jpg
raska_kasarna_hm104369_251118_1763482127.jpg