Kadetkinja Vojne akademije Jovana Ćirović zauzela je drugo mesto u kategoriji žena od 18 do 24 godine na Svetskom prvenstvu u trkama sa preprekama „Abu Dhabi World Championship Weekend 2025" u Abu Dabiju.

Na šampionatu koji je, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, održan od 20. do 23. novembra kadetkinja Ćirović uspešno je završila trku dugu 21 kilometar i plasirala se među najbolje takmičarke sveta.

Foto: Ministarstvo odbrane

Nastup u ekstremnim pustinjskim uslovima, uz visoke temperature i vlažnost, zahtevao je odličnu pripremu, a postignuti uspeh predstavlja potvrdu osposobljenosti, vojničke discipline i sveukupne veštine kadetkinje Ćirović.