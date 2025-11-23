Slušaj vest

- Mi smo danas, posle više od dva veka, Čučuk Stanu vratili kući, u njen Negotin, vratili smo je u rajsku zemlju Krajinu. Otkrivajući spomenik Čučuk Stani, mi nismo otkrili samo njen lik, mi smo otkrili lik čitave Krajine.

Klanjajući se danas senima Čučuk Stane, mi smo prvi put u istoriji položili venac na njen spomenik. 

Ovo je prvi spomenik u njenoj otadžbini. Ona je bila i životni i ratnički saputnik Hajduk Veljka. Gde god je bila, bara-bar se borila. Ona nije išla iza Veljka, ona je išla pored Veljka

Za slobodu je živela, za slobodu je i umrla. Mi nekako ne damo našu Čučuk Stanu. I ona pripada i Sikolu, i Negotinu, i Krajini. I svima nama Srbima ma gde se nalazili. Ona pripada svima onima koji iznad svega ljube slobodu i iznad svega preziru lance. 

Puno mi je srce što danas vidim dečicu u narodnim nošnjama. Puno mi je srce zato što znam da su ovom narodu želeli da uzmu i pamćenje, i pismo i jezik i igru i pesmu. Zato što onaj narod koji to nema i koji izgubi identitet prestaje i da bude narod.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski otkrila spomenik Čučuk Stani u Negotinu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Mi smo Bogu hvala, Čučuk Stano i Hajduk Veljko, i posle više od dva veka i dalje vaš narod. Mi smo tu kao vaši potomci da vam kažemo hvala, slava, da ćemo se truditi da budemo dostojni vaše žrtve, da ćemo verovati u ideale koji su i vas vodili. 

Da ćemo čuvati one vrednosti koje ste nam ostavili i da ćemo sve dati ali Krajinu i Srbiju nikada! Prolaziće ovim putevima i sokacima naši unuci i praunuci, i setiće se da se njihovi dedovi nisu ogrešili i da su ovim spomenikom ostavili svetionik slobode za sva vremena koja dolaze - zaključila je ministarka.

Ne propustiteDruštvoDANAS OTKRIVANJE SPOMENIKA ČUČUK STANI: Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski pozvala građane na svečanost u Negotinu
Milica Đurđević Stamenkovski Čučuk Stana
DruštvoRAŠA IZ MEDVEĐE IMA ČAK 12 DECE: Obišla ga ministarka Stamenkovski, pa dala posebno obećanje - "Ako bude 13, ja ću da ga krstim! Gospodo, učite od majstora"
Milica Đurđević Stamenkovski Raša Veličković
Društvo"Čovek vredi onoliko koliko može da pomogne drugome": Ministarka Stamenkovski, na poziv porodice Karađorđević, prisustvovala tradicionalnom bazaru
Screenshot 2025-11-21 141634.jpg
DruštvoUSKORO PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA ZAKON O RODITELJIMA-NEGOVATELJIMA: Ministarka Stamenkovski saopštila odlične vesti - Želimo da budemo najpouzdaniji oslonac
milica đurđević stamenkovski