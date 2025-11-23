Slušaj vest

- Mi smo danas, posle više od dva veka, Čučuk Stanu vratili kući, u njen Negotin, vratili smo je u rajsku zemlju Krajinu. Otkrivajući spomenik Čučuk Stani, mi nismo otkrili samo njen lik, mi smo otkrili lik čitave Krajine.

Klanjajući se danas senima Čučuk Stane, mi smo prvi put u istoriji položili venac na njen spomenik.

Ovo je prvi spomenik u njenoj otadžbini. Ona je bila i životni i ratnički saputnik Hajduk Veljka. Gde god je bila, bara-bar se borila. Ona nije išla iza Veljka, ona je išla pored Veljka.

Za slobodu je živela, za slobodu je i umrla. Mi nekako ne damo našu Čučuk Stanu. I ona pripada i Sikolu, i Negotinu, i Krajini. I svima nama Srbima ma gde se nalazili. Ona pripada svima onima koji iznad svega ljube slobodu i iznad svega preziru lance.

Puno mi je srce što danas vidim dečicu u narodnim nošnjama. Puno mi je srce zato što znam da su ovom narodu želeli da uzmu i pamćenje, i pismo i jezik i igru i pesmu. Zato što onaj narod koji to nema i koji izgubi identitet prestaje i da bude narod.

Mi smo Bogu hvala, Čučuk Stano i Hajduk Veljko, i posle više od dva veka i dalje vaš narod. Mi smo tu kao vaši potomci da vam kažemo hvala, slava, da ćemo se truditi da budemo dostojni vaše žrtve, da ćemo verovati u ideale koji su i vas vodili.