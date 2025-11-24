Saobraćaj u Srbiji odvija se uz jutarnji mraz i maglu koji usporavaju vožnju, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila.
stanje na putevima
AMSS: Jutarnji mraz i magla usporavaju vožnju
Slušaj vest
Saobraćaj u Srbiji odvija se uz jutarnji mraz i maglu koji usporavaju vožnju, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Vozači se upozoravaju na opasnost od poledice i proklizavanja točkova.
Nema zadržavanja na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.
Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Šidu četiri sat, a na prelazu Kelebija dva sata.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši