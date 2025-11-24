Slušaj vest

Saobraćaj u Srbiji odvija se uz jutarnji mraz i maglu koji usporavaju vožnju, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozači se upozoravaju na opasnost od poledice i proklizavanja točkova.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Šidu četiri sat, a na prelazu Kelebija dva sata.

Kurir.rs/Beta

